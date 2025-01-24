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鴻海：2024年營運超預期 員工績效獎金平均提高不少

中央社／ 台北24日電
鴻海集團。路透
鴻海集團。路透

鴻海今天上午證實，員工績效獎金今天發出，今年績效獎金平均會比去年提高不少。

鴻海內部員工向記者透露，獎金今天上午已經入帳，除了年終獎金2個月之外，績效獎金出乎意料地有4.5個月，令他非常驚喜。

對此鴻海上午接受記者詢問證實，員工績效獎金確實在今天發出，因2024年營運表現大幅超過原先內部目標，因此，今年績效獎金平均會比去年提高不少。

鴻海今天將在台北大巨蛋舉辦運動嘉年華活動，鴻海集團董事長劉揚偉將致詞，並展望今年營運方向。內部員工透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳有機會透過視訊方式致意。

鴻海2024年自結合併營收新台幣6兆8599億元，年增11.37%，創歷史新高。

展望今年第1季，鴻海先前預期，今年第1季季節性表現仍將與過去5年平均水準約略相當；若相較於2024年同期，則將顯著成長。

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