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新聞分析／保住銀彈與技術 宏達電伺機進擊

聯合報／ 記者陳昱翔彭慧明
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照

國內品牌大廠宏達電出售ＸＲ智財權與相關研發人力給Google後，外界都在好奇「宏達電還剩下什麼？」，而董事長王雪紅的盤算與下一步究竟為何，成為台股封關後產業熱門話題。

仔細端看宏達電與Google的協議細節，可發現宏達電出售的ＸＲ智財權並非賣斷，未來宏達電仍可使用出售給Google的ＸＲ專利；外界認為，宏達電此舉是為將來搶進ＸＲ或ＡＩ眼鏡市場時，仍有一條出路可走。

宏達電深耕ＶＲ、ＡＲ、ＸＲ領域多年，但始終等不到市場起飛，沉重的人事成本與研發費用更成為宏達電長期虧損的原因之一，如今有機會減輕包袱，甚至與Google深度合作，對王雪紅而言，確實是難以拒絕的好機會。

從宏達電的立場來看，出售ＸＲ智財權與相關研發人力，讓公司財務面短時間內獲得喘息空間，同時也能以退為進，重新調整策略，保有銀彈與技術，在對的時機再次進擊ＸＲ市場，這很可能就是王雪紅心中的盤算與下一步策略。

至於對Google而言，近幾年核心戰略是透過軟硬整合，推展自有軟體生態系擴大全球市場，音箱、手機都不缺席，在這次投資案後，業界也認為Google將再推出自有智慧眼鏡，ＡＩ戰場將延續到新的穿戴裝置。

Google雖然做硬體，但強調核心是軟體事業。幾年前開始發展雲端與ＡＩ技術時，也確定要發展自有品牌硬體。外界不看好Google手機，但Google Pixel手機年年推新款，即使連全球前十大銷售品牌都擠不進，業界卻無人低估，因Pixel是Google展示其ＡＩ應用的重要平台。

Google去年底攜手三星，今年將推出Project Moohan混合實境頭戴裝置，業界認為Google也絕不會缺席，一定會推動自有智慧眼鏡。現階段智慧眼鏡已演變為搭載大語言模型（ＬＬＭ）的ＡＩ服務和算力，成為新的ＡＩ視覺裝置，對手包括Meta的雷朋眼鏡、蘋果的Vision Pro等，對手都有語言模型和硬體產品或合作夥伴，證明Google開發自有硬體落實ＡＩ技術的策略正確。

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