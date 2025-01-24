買下宏達電XR團隊 Google盤算...再推智慧眼鏡

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

Google將以2.5億美元（約新台幣82億元）取得宏達電（2498）部分XR研發團隊及XR智慧財產權非專屬授權（IP），業界認為，在這次投資案後，業界也認為Google將再推出自有智慧眼鏡，AI戰場將延續到新的穿戴裝置。

Google是一家軟體公司，近幾年核心戰略是透過軟硬整合，推展自有軟體生態系擴大全球市場，音箱、手機都不缺席，甚至發展TPU加速器晶片已到第六代。

此次再度買下宏達電的XR人才與技術，業界分析，即使Google眼鏡先前不成功，但從這次投資案來看，未來一定會推出自有的Google智慧眼鏡。

Google雖然做硬體，但強調核心是軟體事業。幾年前開始發展雲端與AI技術時，也確定要發展自有品牌硬體，作為實踐自家科技、貼近消費者的項目。

外界雖不看好Google手機事業，但Google Pixel手機年年推出新款，即使連全球前十大銷售品牌都擠不進，業界卻無人低估，因Pixel是Google展示其AI應用的重要平台，導入雲端服務（如智慧鏡頭）、AI技術（即時翻譯、圈選搜尋），Google研發語言模型加上生成式AI，與對手競爭，都透過手機秀AI戰力，和Open AI、甚至新興對手Perplexity的競爭AI搜尋引擎和各種應用。

Google去年底攜手三星，今年將推出Project Moohan混合實境頭戴裝置，搭載Google為智慧眼鏡、頭戴裝置推出的Android XR系統，業界認為Google也絕不會缺席，一定會推動自有智慧眼鏡。

AI Google 手機

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