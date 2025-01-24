王雪紅喊話續挺創新研發 與 Google協議仍可使用XR專利

「昔日股價逾千元、全盛期年營收超過4,600億元，一年賺逾七個股本的宏達電（2498）會不會再回來？」對於宏達電接下來的動態，宏達電董事長王雪紅昨（23）日發布員工信喊話，強調對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案維持不變，所有現有產品線如VIVE Focus Vision等，都將繼續支援和持續創新研發工作。

市場對宏達電再度出售重要資產的不安其來有自。宏達電曾在全球非蘋手機市場攻占一席之地，一度貴為台股股王，惟隨著手機事業跌落神壇，公司營運陷入低潮，並朝VR／AR等XR領域轉型，在XR市場逐步萌芽時，又把部份XR研發團隊及XR智慧財產權非專屬授權（IP）賣給Google，讓人不禁要問「宏達電未來還剩下什麼？」

王雪紅1997年與周永明、卓火土成立宏達電，以代工起家，2000年與康柏電腦（Compaq）合作生產iPAQ掌上電腦是公司起飛的轉捩點，2006年成立自有品牌hTC，開啟智慧手機之路，更推出全球第一款 Android智慧手機，之後開始橫掃全球，2011年全球銷量達1,400萬支，成為蘋果、三星之後的第三大手機品牌，當年股價衝上1,300元天價，全年營收也以4,600餘億元登頂，每股純益高達73.72元。

不過，隨著蘋果更加壯大，大陸品牌崛起，宏達電手機事業跌落神壇，並陷入虧損，2017年以11億美元（當時約新台幣330億元）出售約2,000名手機業務研發人力與授權專利給Google，營運規模隨之大縮水，現在一年營收不如全盛期一個月。

隨著手機與XR事業部份資產陸續出售，宏達電未來何去何從？王雪紅透過內部信說明，與Google協議強化HTC發展XR生態系，期待實現更精簡的產品組合。她強調，公司對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案都將維持不變，所有現有產品線如VIVE Focus Vision等，都將繼續支援和持續創新研發的工作。

王雪紅於員工信指出，2025年將持續戰略性的投資和集中創新策略，實現VIVE Reality的願景；過去一年，在新產品、平台、內容、服務和跨部門的協同合作都有很長遠的進展。

她表示，這項協議強化HTC在發展XR生態系的策略目標，並實現更精簡的產品組合，更高的營運效率和財務靈活性。

業界分析，若仔細挖掘宏達電與Google本次協議細節，就會發現藏有玄機。協議內容中，宏達電出售的XR智財權其實並非是賣斷，未來宏達電仍可使用出售給Google的XR專利，未來宏達電搶進XR或AI眼鏡市場時，仍有一條出路可走。

另一方面，從宏達電的立場來看，出售XR智財權與相關研發人力不但能讓公司財務面短時間內獲得喘息空間，同時也能以退為進，重新調整策略，保有銀彈與技術，在對的時機再次進擊XR市場，這很可能就是王雪紅心中的盤算與下一步策略。