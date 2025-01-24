宏達電XR資產以82億賣Google 提供智財權非專屬授權

品牌大廠宏達電（2498）昨（23）日拋出震撼彈，宣布與Google簽署協議，Google將以2.5億美元（約新台幣82億元）取得宏達電部分XR研發團隊及XR智慧財產權非專屬授權（IP），最快本季完成，預計將貢獻宏達電每股純益9.83元。

是宏達電繼2017年以11億美元（當時約新台幣330億元）出售約2,000名手機業務研發人力與授權專利給Google之後，再次將旗下資產／業務售予Google。宏達電在台股龍年封關前股價強勢，從13日波段低點45.3元起漲，22日封關收59.2元，波段漲幅逾三成。

宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照

宏達電昨天發布重大訊息，由法務長盧佳德說明與Google交易的情形。盧佳德強調，這次協議將進一步強化宏達電在XR生態系統持續發展的策略，並實現更精簡的產品組合，也有助於擴張旗下VIVE版圖，未來公司仍會持續推出XR相關產品，不會缺席XR市場，雙方也將探討未來的合作機會。

Google則發布新聞稿指出，自2021年起，台灣已成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球科技產業發展的戰略要地，隨著這項協議的正式完成，未來將持續拓展在台灣的布局，和Google全球軟硬體團隊共同朝AI-First產品、服務和生態系的長程目標邁進。

宏達電指出，相關協議也將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動XR產業帶來更多幫助，而該公司的XR技術團隊成員轉移到Google後，也可實現Google在台灣設立創新與技術基地的重大投資目標。

盧佳德說，本交易完成仍待協議所訂的先決條件成就，目前預計將在本季完成；至於XR智慧財產權部分，因屬於非專屬授權，不是買斷性質，未來宏達電仍可以持續使用或發展。

外傳這次交易完成後，宏達電有約三分之一人力，且多數為經理級以上將前往Google。對此宏達電指出，雙方簽有保密協定，不便對外公開人數與比率。

法人認為，宏達電此舉如同進行「瘦身」，除能大幅減輕人事成本，又可帶來授權專利的收入，有助於解決營運上的燃眉之急，但若無法找到新的發展方向，對於長期發展恐不利。

截至去年第3季，宏達電已連續26季虧損，外界估去年第4季恐仍難轉盈，今年首季若能順利完成交易案與財務認列，有望終止虧損。