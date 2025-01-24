中華電信揪網通廠 拓展新服務

中華電信（2412）近年積極攜手台灣網通廠商布局，除了與台揚合作搶進美國資金支持投資開放網路技術與應用，更攜手中磊（5388），率先通過台電智慧電表測試，開創用戶端能源管理新服務。

中華電信日前宣布與台揚合作戶外大功率Open RAN方案，於全球227家網通產業的角逐者中脫穎而出，獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）的NOFO2計畫3,500萬美元資金支持，與NOKIA國際大廠同登全球七家獲注資者之一。

中華電信研究院院長蘇添財表示，與台揚合作，顯示有實力推動台灣網通產業共同邁向國際市場，將持續深化與政府機構、國內產業領導者及國際夥伴合作，加速技術商業化落地。

近年中華電信也積極發展智慧電表的FAN（Field Area Network）通訊模組，將低壓用戶的用電資訊精準傳送至台電公司，實現電力供需調度的最佳化。中華電信指出，已累積佈建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，更攜手中磊，率先通過台電智慧電表測試，開創用戶端能源管理新服務。

中華電信與中磊聯手採用NB-IoT/LTE-M1通訊硬體技術，並結合中華電信自主研發的智慧電表HAN通訊模組，打造更高效的智慧電表解決方案，並率先通過台電公司「推廣用戶端能源管理服務合作原則」計畫（Route B）的「符合性測試」及「交互可用性測試」。