中華電信揪網通廠 拓展新服務
中華電信（2412）近年積極攜手台灣網通廠商布局，除了與台揚合作搶進美國資金支持投資開放網路技術與應用，更攜手中磊（5388），率先通過台電智慧電表測試，開創用戶端能源管理新服務。
中華電信日前宣布與台揚合作戶外大功率Open RAN方案，於全球227家網通產業的角逐者中脫穎而出，獲得美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）的NOFO2計畫3,500萬美元資金支持，與NOKIA國際大廠同登全球七家獲注資者之一。
中華電信研究院院長蘇添財表示，與台揚合作，顯示有實力推動台灣網通產業共同邁向國際市場，將持續深化與政府機構、國內產業領導者及國際夥伴合作，加速技術商業化落地。
近年中華電信也積極發展智慧電表的FAN（Field Area Network）通訊模組，將低壓用戶的用電資訊精準傳送至台電公司，實現電力供需調度的最佳化。中華電信指出，已累積佈建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，更攜手中磊，率先通過台電智慧電表測試，開創用戶端能源管理新服務。
中華電信與中磊聯手採用NB-IoT/LTE-M1通訊硬體技術，並結合中華電信自主研發的智慧電表HAN通訊模組，打造更高效的智慧電表解決方案，並率先通過台電公司「推廣用戶端能源管理服務合作原則」計畫（Route B）的「符合性測試」及「交互可用性測試」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星Galaxy S25三款新機規格一次看還有彩蛋！Galaxy S25 Ultra變圓潤
📢 小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3招防範
📢 LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有
📢 超薄iPhone 17 Air才是「省錢新選擇」！5大改變 爆料曝：便宜了9800元
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言