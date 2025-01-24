中華電營運三引擎熱轉 將推升2025年獲利
中華電信（2412）昨（23）日舉行線上法說會，中華電信總經理林榮賜表示，今年將有新資料中心及兩條國際海纜SJC2、Apricot加入營運，兩條海纜預約銷售頻寬已達八成，目前已有國際知名大型雲端服務業者簽約進駐IDC，加上中低軌衛星自第2季起開始商業銷售，三大營運動能可望推升今年營收及獲利成長。
中華電信董事長簡志誠表示，去年營收創七年新高，獲利超越財測高標，個人家庭、企業及國際事業群持續成長，行動營收及客戶市占穩居第一，5G滲透率持續提升，更拿下38.8%的5G市占，同時推動固網寬頻升速方案，推動1 Gbps用戶數淨增翻倍，超過七成方案用戶選擇300 Mbps及以上。
林榮賜表示，行固融合客戶數年增57%，影視服務訂閱數創新高，年增15.2%，消費資安用戶年增22%，企業客戶事業群營收受惠ICT業務貢獻年增24.1%，IDC年增62%，雲端年增46%，資安服務成長56%。
林榮賜分享，中華電信首創整合型5G無人機智慧海港解決方案，將無人載具用於陸、海、空全域進行港口巡檢，包括機器人運輸、海洋汙染清理、水上救援等，未來可望拓展至警消及海巡等相關領域。
除此之外，國際分公司海外布局亮眼，日本、美國為台灣高科技廠提供資通訊服務，在東南亞為電路板產業提供完整的資通訊整合服務，更協助墨西哥建設AIDC。
另外，中華電信也深化全球夥伴關係，林榮次指出，攜手NTT展示透過IOWN APN技術的開創性沉浸式影像展演，可望發展成為消費者虛擬展演和產業界遠端操作的創新解決方案。
中華電信日前已公布今年財測目標，合併營收將達2,327.4億元至2,337.4億元，年增率1.2%至1.6%，每股稅後純益4.62元至4.82元。
同時，提升資本支出至323.6億元，擴建IDC+AI機房、新建海纜、強化5G網路。
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