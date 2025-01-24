SK海力士示警記憶體需求下滑 南亞科、威剛等短線有壓

經濟日報／ 記者李孟珊、編譯簡國帆／綜合報導
SK海力士。路透
SK海力士。路透

南韓記憶體巨頭SK海力士昨（23）日示警，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等標準型應用產品需求正加速下滑，目前記憶體僅資料中心、AI等相關應用撐盤。

SK海力士是全球第二大DRAM廠暨前四大NAND晶片廠，其看淡手機、PC等標準型產品應用市況，法人認為恐不利南亞科（2408）、威剛、創見、十全、宇瞻等台灣記憶體相關族群短線營運，最快今年下半年才有望回溫。

在AI應用的高頻寬記憶體（HBM）熱銷帶動下，SK海力士上季獲利創新高，並首度超越全球記憶體龍頭三星，惟公司示警標準型產品需求將加速下滑，昨日股價未隨獲利創高起舞，收盤跌幅超過2％，透露市場不安。

SK海力士公布，去年第4季營業利益年比狂增23倍至8.08兆韓元（56億美元），破天荒超越三星電子，上季營收也成長75％至19.77兆韓元，符合市場預期。

SK海力士表示，上季的HBM占了DRAM總營收超過四成，企業級固態硬碟需求穩健，也提振銷售。SK海力士表示，重視AI記憶體的長期強勁需求，預測今年HBM銷售將增加一倍，並預期搭載AI功能的PC和智慧手機將在下半年增長。

SK海力士並警告，用於個人電腦（PC）和智慧手機的標準型記憶體晶片需求可能加速下滑， 財務長金祐賢表示，隨著貿易保護主義升高與地緣政治風險加深，同時PC和智慧手機企業還在調整庫存，預估本季的DRAM和NAND快閃記憶體晶片出貨量季減幅度可能介於10％～20％。

雖然SK海力士持續繳出亮眼財報，但由於僅剩下AI撐盤，使市場加深對記憶體後市何時觸底的疑慮。

法人預期，群聯、威剛、十銓、創見等相關記憶體廠上半年營運可能維持疲弱。

法人指出，目前PC、智慧手機及物聯網等相關消費性市場需求並沒有明顯起色，其中又以中國大陸市場訂單削減最為嚴重，使標準型DRAM、NAND Flash等消費性相關記憶體需求已連續走弱至少三個季度。

市場預期，記憶體市場轉折點應會落在今年下半年，原因在於微軟終止Winodws 10技術支援及更新，將會促使企業加速汰換PC及筆電。

此外，下半年AI技術更加成熟後，有望為智慧手機帶來新一波換機商機，加上減產效應不斷發酵，業界普遍期許下半年記憶體價格有望止跌回升。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，除了美光率先宣布減產，鎧俠（Kioxia）、三星和SK海力士也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。

SK海力士 快閃記憶體 智慧手機

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