中華電信：台馬第二海纜、TPE國際海纜 恢復服務

中華電信今（23）日晚間表示，台馬第二海纜已恢復部分芯線進行傳輸，若海象允許，台馬第二、第三海纜有望短期內修復；另外，國際橫太平洋快速海纜（TPE）也已經完成修纜，目前已恢復正常運作。

中華電信台馬第二海纜於1月22日凌晨5時34分，因芯線自然耗損造成異常故障，當下台馬通訊自動切換至微波傳輸，對馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響。

經中華電信同仁逐芯檢測和緊急搶修得宜，於1月22日當日上午11時40分，台馬通訊即恢復由海纜部分芯線進行傳輸，並以微波為備援；中華電信已積極協調國際海纜維修船來台進行台馬第二、三海纜檢修，在海象條件允許下，預計短期內可完成修復，提供馬祖更穩定的通信服務品質。

中華電信對台馬通訊除提供雙海纜互為備援外，針對台馬之間的微波頻寬已擴充至足量頻寬，可滿足台馬間的全面通訊需求，目前微波通訊傳輸量可提供12.6Gbps，高於馬祖流量高峰約9.5Gbps。另外，已積極建設台馬第四海纜，預計明年中完工，更能增加台馬離島的網路韌性與服務品質。

另外，針對國際橫太平洋快速海纜S3S段海1月3日在距離淡水海纜站約68.17公里處發生斷纜，中華電信當下也立即啟動備援機制，調度國際NCP海纜進行訊務疏轉，各項通信服務均不受影響，並立刻聯繫橫濱船區調度海纜船前來修纜，於1月20日順利完成修纜，已將台灣對外包含美國、日本及韓國等訊務，順利切換回國際TPE海纜，目前運作已正常良好。