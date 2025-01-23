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英業達加速 AI 商轉 「新異常檢測技術」ECCV 亮相

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達AI研發團隊成員李政霖、張明清、陳維超於ECCV展示新研究成果。英業達／提供
英業達AI研發團隊成員李政霖、張明清、陳維超於ECCV展示新研究成果。英業達／提供

英業達（2356）AI 研發團隊斬獲佳績！開創Out-Of-Distribution Detection（OOD）異常檢測新解法，並入選2024年全球計算機視覺領域最具影響力的歐洲計算機視覺會議（ECCV），獲國際肯定。英業達開發的異常檢測之多流形嵌入學習技術（Learning Multi-Manifold Embedding for Out-Of-Distribution Detection），能夠透過少量瑕疵資料完成訓練的 AI 模型，並在導入應用場域後，即使不重新訓練，也能增加 AI 模型對未知瑕疵的識別能力。該技術不僅有助於建立可信任 AI 應用；其泛用性的特點，也將為各個產業帶來新的智慧解決方案與商機。

目前，英業達已將此技術導入產線，應用於主要零件的瑕疵偵測中，以精準辨識製程中的未知瑕疵，提升檢測準確度，加快生產線的運作效率，落實智慧製造的目標。而這項技術的潛力遠不止於此，舉凡電動車、機器人、醫療領域，只要是偵測未在訓練資料裡見過的類別，它均能發揮效用。例如，電動車可利用識別未見過的路況或障礙物，增強自動駕駛系統的安全性；在醫療領域中，也能識別罕見病症或未知病例，使診斷更精準。

英業達表示，異常檢測的多流形嵌入學習技術受限於單一流形特徵空間學習，尤其是訓練好的模型面對從未見過的類別時，容易產生大量假警報。為了避免AI模型因過度自信而誤答，研究團隊提出一種新方法，能將多流形架構與雙曲和超球空間整合，應用於類神經網路。有別於典型的異常檢測需要先整理過資料才能分析，只需要一些瑕疵零件的照片就可識別未知瑕疵。如此一來，團隊無需重新訓練模型，就能減少假警報的發生。

2024年9月，英業達團隊憑藉這項創新於ECCV評選中脫穎而出，獲得第一個專門探討雙曲和超球空間中深度學習的工作坊「超越歐幾里得工作坊 （Beyond Euclidean Workshop）」中「最佳論文獎」殊榮，也是唯一受邀口頭報告的團隊。本屆ECCV吸引全球超過8,500篇論文投稿，參與數創下歷史新高，現場團隊與世界級專家深入交流，展現英業達超群的 AI 研發實力。

AI 英業達

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