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大摩：電視面板漲價趨勢將持續 看好群創優於友達

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，1月面板報價上揚，受惠於電視面板漲價，預期此趨勢仍會持續，但IT面板價格則持平，預期未來數月仍會維持目前水準。

在相關個股中，大摩對群創（3481）重申「優於大盤」評等及19.5元目標價；對友達（2409）重申中立評等及17元目標價。

大摩指出，1月電視面板平均漲價1.5%。主流產品32吋、43吋、55吋、65吋、75吋面板分別上漲3%、2%、1%、1%、1%。其中，75吋及55吋面板的漲幅優於預期。

大摩認為，電視面板漲價趨勢仍可持續，一方面是在大陸銷售佳，且可望受惠於補貼；一方面是趁課關稅可能調高之前加緊出貨到美國。短期來看，議價能力可能轉向製造商。大摩預估，第1季電視面板平均價格將小幅季增3~4%，優於第4季的季減2%。

不過，1月的IT面板價格則大致維持不變。筆電及顯示器面板的元月價格都持平，符合大摩預期。第1季IT面板平均價格預估與前一季差不多，去年第4季季增幅也是持平。

大摩調查顯示，由於第1季傳統淡季難得出現穩定的訂單，面板廠在農曆新年假期可能繼續營運，不會將假期視為年度維護的機會。不過，供應商的紀律應該仍在，只是成長動能可能改變不同季節的出貨狀態。

在群創方面，大摩依據2025年的獲利預估，給予0.7倍的股價淨值比，高於景氣循環中期的平均值0.5倍。至於友達，大摩依據2025年的獲利預估，給予0.8倍的股價淨值比。

大摩 電視面板

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