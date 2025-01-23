出售XR智財權後 宏達電董座王雪紅內部信曝光
宏達電（2498）23日宣布出售XR智財權給Google，引發外界高度關注，董座王雪紅23日透過內部員工信件說明，已經完成Google簽署XR協議，由Google支付2.5億美元之交易價金，HTC部分研發團隊成員將加入Google，協助Google推動Android XR平台，譬如加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展。另外，HTC的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用，預計今年第1季完成。
王雪紅強調，2025年將持續戰略性的投資和集中創新策略，實現VIVE Reality的願景；過去一年，在新產品、平台、內容、服務和跨部門的協同合作都有很長遠的進展。
她表示，這項協議強化HTC在發展XR生態系的策略目標，並實現更精簡的產品組合，更高的營運效率和財務靈活性。宏達電對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，所有產品線都將繼續支援和持續創新研發的工作。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星Galaxy S25三款新機規格一次看還有彩蛋！Galaxy S25 Ultra變圓潤
📢 小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3招防範
📢 LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有
📢 超薄iPhone 17 Air才是「省錢新選擇」！5大改變 爆料曝：便宜了9800元
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言