出售XR智財權後 宏達電董座王雪紅內部信曝光

宏達電（2498）23日宣布出售XR智財權給Google，引發外界高度關注，董座王雪紅23日透過內部員工信件說明，已經完成Google簽署XR協議，由Google支付2.5億美元之交易價金，HTC部分研發團隊成員將加入Google，協助Google推動Android XR平台，譬如加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展。另外，HTC的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用，預計今年第1季完成。

王雪紅強調，2025年將持續戰略性的投資和集中創新策略，實現VIVE Reality的願景；過去一年，在新產品、平台、內容、服務和跨部門的協同合作都有很長遠的進展。

她表示，這項協議強化HTC在發展XR生態系的策略目標，並實現更精簡的產品組合，更高的營運效率和財務靈活性。宏達電對打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，所有產品線都將繼續支援和持續創新研發的工作。