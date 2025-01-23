英業達超強「智慧座艙」開箱 內裝、規格首度曝光

代工大廠英業達（2356）集團近年積極拓展對汽車電子及車用領域的布局，而團隊攜手2大資訊軟體合作夥伴，打造的「智慧座艙GenAI網路安全解決方案」也在日本國際汽車工業技術博覽會展出，而該解方能夠幫助用戶透過整合人機介面和車載診斷系統、連接V2X網絡，讓汽車智能座艙成為用戶的第三生活空間，而這種設計也因正好貼合日本人勤勞的個性，而在當地市場掀起一番熱潮。

據悉，這款解方主要是結合英業達的「AAOS IVI（車用資訊娛樂系統）」打造，而該系統搭載最新Qualcomm SoC，可透過多螢幕支援、高解析度攝影機和高品質音效提供沉浸式車內體驗。而再搭配上Skymizer邊緣技術，實際加速車內LLM提供無縫、高效能的駕駛體驗。該系統受到VicOne的AI Guardian保護，讓Gen AI驅動的應用程式避免資料外洩、網路釣魚和其他漏洞，以確保安全且智慧駕駛生態系統。對此，《經濟日報》也將帶讀者開箱英業達超強「智慧座艙」，一起來看看吧！

六大產品線

英業達布局汽車電子多年，團隊主要專注的領域，涵蓋大約6大「車用電子解決方案」，包括「Edge Al BoX」、「自動駕駛輔助系統」、「乙太網路交換器」、「中央閘道器」、「電子座艙系統」以及「車載無線充電模組」；而這次在日本參展吸引各界關注的部分，就是以「智慧座艙」產品線為主的車載成果，而在智慧座艙方面，可依3種不同中央處理器Entry、Mid、Premium劃分為3個版本，並且每個版本都有不同的硬件和軟件配置。

4大電子座艙系統

事實上，英業達多年來致力於設計與製造智慧及安全的車用產品，而在「智慧化」方面，也接連與多家全球晶片領導廠商達成合作，持續推出功能更強大、效能更優異的產品，而團隊在「電子座艙系統」方面，則劃分為：「1.數位儀表支持之作業系統、2.光學手指導航模組（OFN）、3.車載資訊娛樂系統、4.乘客座資訊娛樂系統」共計4大方向，來積極切入。

首先團隊在「數位儀表支持之作業系統」上，就劃分出2種系統，分別為QNX/Linux以及自訂 HMI，其中，HMI (Human Machine Interface) 數位儀表板系統，整體精細度較高，因此使用上也較為穩定、且可靠，而另一個版本則是採用重量級作業系統Linux，並且整體功能相當強大，擁有較強的支援性、擴充性也相當不錯，不過開機較HMI慢，建議用戶先考量自身的使用習慣再挑選。

英業達打造的「智慧座艙」搭載的光學手指導航模組 (OFN)共有「5 way控制按鈕」、「心跳感應」兩種，而在車載資訊娛樂系統方面，則有「Android OS、收音機/音訊、GPS 含 DR、WiFi/藍牙、內建數據機、空中更新、移動連結技術、空調/車輛控制、語音助手、多指手勢控制、駕駛監控、雲端連接、車載網路 (CAN/乙太網)」等多種已非常智慧化的功能。英業達強調，團隊多年來在車用發展上，持續鎖定「電動化、智慧化」方向邁進，這次在日本參展的解決方案就是團隊竭盡所能打造出來的成果。

此外，英業達的「智慧座艙」還有一個不可或缺的重要部分，即為「乘客座資訊娛樂系統」，事實上，團隊近年積極拓展汽車電子、車載等相關業務，而為了讓車內所有乘客都能安心、舒適的享受行車過程，團隊也在車內搭載了「收音機/音訊/視訊播放器、WiFi/藍牙/USB/Micro SD、巡航資訊、座椅/車輛舒適控制」共四大項貼心服務，不過由於車輛以無線方式與V2X網絡連接，不免引起外界擔憂是否會有資安疑慮。

對此，英業達團隊則透過與合作夥伴Skymizer以及資安夥伴VicOne達成強強聯手，除了憑藉Skymizer最新的邊緣技術，實際加速車內LLM提供無縫、高效能的駕駛體驗。此外，系統也受到VicOne的AI Guardian無間斷的提供保護，也讓Gen AI驅動的應用程式避免資料外洩、網路釣魚和其他漏洞，以確保安全且智慧駕駛生態系統。而該資安布局也同樣在日本國際汽車工業技術博覽會中亮相，並在市場上捲起一番熱潮。

發展歷程

英業達旗下「車用」事業發展歷程，可從官網資料得知，作為肩負車用事業發展的「車用電子事業部門」最早是在2017年成立，團隊以伺服器領域的技術能力為基礎、跨向車用電子領域，鎖定電控相關產品切入，再透過與Tier 1供應商夥伴進行合作、在大陸市場入列以百度為首的車載系統戰略生態系夥伴供應鏈，自4年前開始啟動出貨，團隊在3年前打入日本市場，並在2年前以「車載電控」應用系統產品入手歐洲訂單。而團隊於去年攜手恩智浦建立「車用聯合實驗室」外，今年也攜手2大資安夥伴打造全新的GenAI網路安全解決方案，成功在日本掀起熱潮。

未來展望

事實上，英業達長期深耕於伺服器市場，然而與伺服器相比，汽車產業生態圈則較為傳統，一般企業也較難以接近，就連代工大廠英業達也都要靠著與汽車電子上游業者恩智浦建立起合作，再花上將近兩年的時間才成功跨入，而雙方主要的合作範疇，聚焦在「超寬頻智慧汽車門禁系統、中央閘道器(Gateway) 、車規級伺服器(Vehicle Grade Server)、智慧電子座艙(e-Cockpit)及車規級無線充電 (Wireless Charger)」等方面。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進表示，「團隊去年11月與VicOne共同簽署合作備忘錄，這是雙方合作的第一個具體成果，我們對此感到非常興奮。而憑藉英業達自身的AAOS IVI結合VicOne提供的資訊安全強化以及Skymizer加速LLM運算效率，這些助力使我們的IVI系統在智慧座艙創新上樹立新標竿」。