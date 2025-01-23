鐳洋衛星計畫電子五哥也爭合作 陣列天線喜迎爆發期

台灣海纜斷線事件頻傳，凸顯衛星通訊重要性，鐳洋科技（6980）是台灣少數具客製化衛星陣列天線、研發測試一條龍業者，去年立方衛星「夜鷹號」順利升空，就是搭載鐳洋自研的通訊酬載及陣列天線，讓鐳洋搶下台灣第一，隨技術口碑受歐美客戶認可，今年天線業務也將進入高速成長期。

鐳洋參與國家太空中心新創追星計畫，在2024年8月成功發射自研3U通訊立方衛星「夜鷹號」，內建自主研發的Ku-band 通訊酬載模組，其陣列天線至今順利在太空中執行任務，不僅為鐳洋取得太空履歷，也將協助台廠成為衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗平台。

為何衛星對地面使用裝置（UT）驗測這麼重要？鐳洋解釋，因為跟國際衛星客戶接洽時，客戶第一個會問的就是：你的產品驗測（跟衛星對接）過沒？台灣缺乏端到端驗測環境，促使鐳洋積極參與追星計畫，協助自己及台廠取得驗測平台，目前已有一家電子五哥大廠表態「共乘」。

太空履歷重要度高 打入國際衛星供應鏈關鍵

向控陣列天線為電子式主動天線，一顆衛星在太空中必須承受輻射干擾，電子元件容易受到輻射傷害而故障，故可靠度測試（太空履歷）也就格外重要，且有別於被動式機械天線多為標準式設計，向控陣列天線多是客製化需求，必須考量原廠的電力規劃、預算需求設計，並說服客戶認可，往往在產品制訂規格之初，客戶就會先選定陣列天線業者合作伙伴。

鐳洋跟其他天線業者不同之處在於，不是先開發陣列天線產品再送樣爭取客戶，而是反過來，客戶指定或客戶驗證過決定合作，才開始做產品設計，「這有一個很大的差異，在於我們的設計都是根據客戶的規格，而不是試產後給客戶做POC（概念驗證）」技術長周瑞宏說。

換句話說，只要鐳洋接到訂單，若最終設計符合客戶規格，客戶基本上都會買單。

業務兩度轉型 從地面做到太空

事實上，鐳洋創辦人王奕翔早期是代理繼電器起家，當時公司叫做鐳潽，繼電器是一種電流開關被動元件，生意十分興隆讓他累積第一桶金，幾年後，一家測試設備大廠找上他，希望合作由他提供RF射頻開關，這個契機讓王奕翔順利跨入測試設備領域，鐳洋於是在2015年成立。

但由於這家美系手機巨頭對測試設備的需求量大，王奕翔為接大單，還得「押身家」抵押房產周轉，當時他還沒預料，從幫客戶設計產測架構，到理解產品設計好壞，已為鐳洋跨入太空產業提前鋪路。

2021年是鐳洋跨入太空產業的轉捩點，一家美系衛星通訊客戶一直跟鐳洋有RF測試往來，該客戶在衛星陣列天線設計上遭遇困難，連委託的美系天線外包供應商也設計失敗，但衛星發射時程已排定，讓這家美系客戶急忙找上鐳洋協助設計衛星陣列天線。

為了幫客戶搶時效，鐳洋靠日夜加班，不到2個月就完成發射及接收陣列天線設計，一戰成名。「我們的優勢就是又快又好又便宜」周瑞宏笑說。鐳洋因此從產測供應商轉變成射頻產品供應商，能一條從研發、產測到校正提供完整服務，為這門生意，鐳洋也設立一間陣列天線校正用的天線暗室(Antenna Chamber)，天線業務大門正式敞開。

結盟佳世達 專注天線設計

技術長周瑞宏表示，鐳洋專注客製化利基型天線設計，隨後歐洲衛星公司也來敲門跟鐳洋合作地面接收站天線，2022~2023年政府希望扶植國內太空產業，鐳洋從第一波前導計畫就開始參與，去年夜鷹號升空，鐳洋二期將負責執行物聯網IoT立方衛星計畫，預計今年9月發射。

一顆衛星系統有2~3種不同任務通訊模組，包括GPS全球定位系統、地面控制系統及任務系統等等，需要配不同陣列天線，且一顆衛星有電力、天線、基頻模組、外殼等系統，鐳洋專注天線開發，其他部分則會跟悠泰、明泰（3380）等系統整合廠結盟合作爭取客戶，「產業大者恆大，小的話要結盟」周瑞宏說。

目前鐳洋共有三大事業群，包括代理、RF測試、ODM天線設計業務，2024年以前RF測試業務仍是最大生意，但2025年起，陣列天線業務將有機會快速成長，超越RF測試成最大事業體，除衛星天線，地面接收站天線量體更大，也成為鐳洋接單重點。

由於布局低軌衛星時間早，鐳洋2022年獲佳世達（2352）投資17%成最大股東，跟明泰合作密切，雙方合作搶攻東南亞客戶，由鐳洋提供毫米波陣列天線，目前競爭的對手都是安費諾、AirGain、村田等國際大咖。