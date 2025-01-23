圓展推出全新行動教學可攜式音訊系統 AmpliWave Go 提升學習體驗

圓展（3669）宣布推出全新行動教學可攜式音訊系統AmpliWave Go，專為教學打造，提供清晰卓越的音質。AmpliWave Go結合揚聲器與麥克風，不僅能清楚播放音訊，更能促進學生積極參與課程，賦予更佳學習體驗。

圓展表示，AmpliWave Go採用30瓦揚聲器，在教室環境中創造穩定優質的音效，為多元化的教學環境，如閱讀與語言測驗、體能訓練課程、以及有氧運動和瑜伽教室等，帶來無與倫比的音訊體驗。配備提把及背帶扣環，便於攜帶與行動教學使用；同時，老師可根據需求靈活安裝揚聲器，無論壁掛於教室牆面，或搭配腳架使用都很方便。

在充滿活力的教室環境中，有效傳遞訊息是首要任務。AmpliWave Go的人聲優先技術，能在老師用無線麥克風說話的時候，自動降低播放中音源的音量，有效減少聲音重疊對學習的影響，讓學生保持專注。此外，為了協助聽力障礙的學生，AmpliWave Go支援助聽設備，這項貼心設計促進共融，讓所有學生都能充分參與，享有平等的學習機會。

AmpliWave Go備有液晶螢幕，可顯示電池電量、連線狀態，及音量等資訊，每隔30秒未操作，螢幕即自動調暗節省電力。支援藍牙播放與USB連接電腦，無論串流音樂、分享語言學習素材、或錄製教學，讓教室音訊管理更便利。揚聲器內建高效鋰電池，每次充電後就能續航長達8小時，讓教師無需擔心電力問題，輕鬆應對全天授課。