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康舒總經理異動 由呂宜興接任、新人事令2月3日生效

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠康舒（6282）23日公布總經理異動，將由執行副總經理呂宜興接任，董事長許介立不再兼任總座，此外，許介立同時也接任策略長職務，新人事令2月3日生效。

康舒 董事長

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