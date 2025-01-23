中華電：OneWeb、SES衛星2025年中提供商用服務

中華電信董事長簡志誠表示，2024年全年營收創7年新高，行動營收市占達40.3%，5G市占率也為38.8%。中華電表示，獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計將於2025年中提供商用服務，於同年挹注相關營收。

中華電信今天召開法人說明會，公布2024年第4季合併營收新台幣653.5億元，年增5.6%，歸屬於母公司業主淨利90億元，年增9%；每股盈餘1.16元，2024年全年每股盈餘4.8元。

簡志誠表示，中華電信2024年表現亮眼，全年營收創7年新高，且財務獲利表現超越財測高標，3大事業群均展現穩定健康成長態勢。

截至2024年11月止，中華電信行動營收市占及客戶市占穩居產業第1，各達40.3%及37.9%，5G滲透率提升，帶動5G月繳平均金額增加，5G市占率達38.8%。固網寬頻方面，高速用戶因跨階升速方案奏效，1Gbps用戶數淨增翻倍，主因超過70%的方案用戶選擇300Mbps及以上（含1Gbps）的方案所致。

總經理林榮賜表示，去年第4季中華電攜手日本電信電話株式會社（NTT）以IOWN APN技術的低延遲特性，完成VR沉浸式影像展演；中華電信是國內唯一擁有Open RAN測試技術實驗室的電信業者，測試實力獲美國政府認可，協助台灣廠商順利取得美國政府的研發補助，邁向國際市場。

林榮賜補充表示，中華電信獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計將於2025年中提供商用服務，於同年挹注相關營收。

至於去年第4季3個事業群表現，中華電表示，個人與家庭事業群的營收和獲利皆成長，行固融合客戶數年增57%，影視服務訂閱數創新高，年增15.2%，消費資安用戶數也年增22%。企業客戶事業群營收因強勁的ICT業務貢獻，年增24.1%，主要由IDC、雲端及資安服務帶動。

海外事業部分，中華電表示，海外子公司2024年分別在日本、美國為台灣高科技廠提供資通訊服務，以及在東南亞為電路板產業提供完整的資通訊整合服務，貢獻集團獲利。