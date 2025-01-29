年年不忘到訪阿婆水果攤 從與張忠謀的友誼看黃仁勳如何「重感情」

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳1月18日晚間拜訪台積電創辦人張忠謀伉儷，並由夫人張淑芬親自下廚，三人共進晚餐。從昨（18日）晚的共飲威士忌之前，兩人已經有近30年友誼。另外他排除萬難去了年年到訪的通化夜市阿婆水果攤，備好紅包送給阿婆。為何黃仁勳從不會忘記老朋友？其實，這挺符合《黃仁勳傳》中形塑他私下的另一面，是個重感情的人。

黃仁勳此次旋風式訪台，行程滿檔，而張忠謀家中的晚宴成為他此行的重要一站。帶著伴手禮和對老朋友的深厚敬意，黃仁勳表示：「今晚將與張忠謀先生共飲威士忌，並送上新年祝福。」這場晚宴由張淑芬女士親自下廚，菜色與情感交織，展現了兩家人長達數十年的親密關係。

黃仁勳不忘老友：再訪阿婆水果攤

昨天（18日）晚宴結束後，黃仁勳還排除萬難，去光顧年年到訪的通化夜市「阿婆水果攤」。到場時，他拿出準備好的紅包給阿婆，溫馨祝福她「新年快樂」。

何必做這麼多？其實這些行為都符合《黃仁勳傳》中的他：私底下是個重感情的人，不論貧富與利害關係，只要知道老朋友在盼著他都會努力實現。

或許，這可從黃仁勳在成長時期際遇談起，他年少時就因結交與他背景大為不同的朋友，最終獲益良多。

黃仁勳在與家人移居美國後，就讀肯塔基州Oneida浸信會寄宿學院（Oneida Baptist Institute）。由於甫入陌生國度，他初期曾在校內飽受欺凌。然而他後來與一位17歲室友成為好友，黃仁勳教導文盲的室友讀書識字，室友則回報教導他重訓鍛鍊身體，最終讓黃仁勳學會抵抗同學欺負。

在創立輝達之後，黃仁勳也因重感情，與老員工相處似戰友，與其裁員更寧可努力提升他們，和矽谷企業作風大不同。這也是他重視友誼與長期伙伴關係的另一象徵。

與張忠謀的友誼始於1997年

至於黃仁勳與張忠謀的友誼，始於1997年。當時輝達尚為一家初創公司，為尋求晶圓製造代工，黃仁勳多次嘗試聯繫台積電，卻屢屢碰壁。最後，他親自寫信給張忠謀，但仍無回應。轉折出現在某次張忠謀訪美期間，他撥通了一通電話給黃仁勳。

在《張忠謀自傳》下冊中，張忠謀回憶，當他自我介紹時，黃仁勳忽然大聲吼：「安靜！安靜！莫理士．張正在打電話給我！」而《黃仁勳傳》中，則說得更清楚，那時是週五傍晚，很多員工開始打電動。黃仁勳說：「辦公室很吵，我接起電話時，員工還在吵吵鬧鬧」，「於是我說：『各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了。』」這段插曲則成為兩人友誼的美好開端。（延伸閱讀：黃仁勳憶首次接張忠謀電話：辦公室很吵，我馬上請員工安靜）

張忠謀和黃仁勳第一次聊天就投緣

張忠謀和黃仁勳第一次通話就很投緣。「當時他們公司的規模很小，差點破產，」張忠謀說：「我是老一輩的人，掌管一間規模龐大的公司。但我發現這個年輕人真誠、坦率、有話直說，我們聊得很開心。」兩人很快就簽訂合約，成為合作伙伴。

初次接觸後，張忠謀深入研究輝達，發現這家公司雖然具有出色的繪圖設計團隊，但資源有限且缺乏經驗。張忠謀決定派遣台積電的兩位員工，協助輝達進行運營規劃，甚至進行新進員工訓練。這樣的支援，在台積電的歷史中實屬罕見，也奠定了兩家公司長期合作的基石。

隨後，輝達與台積電的合作更加緊密，黃仁勳對張忠謀的敬佩與感激不言而喻。張忠謀亦表示，他非常欣賞黃仁勳的品格、專業與創新精神，甚至在2013年曾邀請黃仁勳接任台積電執行長。然而，黃仁勳婉拒：「我已有工作。」兩人對彼此的高度評價，讓這段友情更加深厚。

黃仁勳與張忠謀的忘年之交，是深植於科技合作的真摯情感。這不僅是兩位科技巨擘的故事，也反映了台積電與輝達多年來的緊密合作，不僅對半導體產業產生深遠的影響，更促成AI產業的高度發展。

★ 全球第一本黃仁勳授權採訪傳記 ★ 搶先英文版上市，收錄全球獨家繁中版作者序 ★ 1/7開放預購、1/20正式出版

《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》，作者：史帝芬．維特（Stephen Witt），天下文化出版。圖擷自遠見雜誌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2025.01.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）