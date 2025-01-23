快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

鴻海運動嘉年華24日登場 明星啦啦隊員成焦點

中央社／ 台北23日電

鴻海運動嘉年華將於24日在台北大巨蛋登場，集團關聯企業共9隊競賽，設計7大比賽項目，鴻海大手筆找來李多慧、林襄、一粒、籃籃、峮峮等明星啦啦隊員，擔任9隊競賽隊伍隊長加油應援，也邀請動力火車和田馥甄現場表演。

鴻海內部人士透露，24日嘉年華活動將以運動會競賽形式，在台北大巨蛋舉辦，由鴻海集團等企業5隊、加上工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）4F關聯企業，總共9隊參與競賽。

根據活動內容，明天11時起由Amaze應援團開場表演後，接著各區隊逐一進場，接近中午時刻，鴻海集團董事長劉揚偉將致詞，並展望2025年營運方向。

在運動員宣誓後，鴻海運動嘉年華將有主要地區總部代表進行表演，並舉行聖火儀式，運動競賽規劃中午時刻後進行，下午競賽結果頒獎。

鴻海內部人士表示，此次運動嘉年華競賽強調團隊協力，設計7大競賽項目，最後以大隊接力體現各參賽隊伍的合作精神。期間，應援團也會向現場員工、眷屬和小朋友們，一起教學4大應援手勢與口號，展現「鴻海尚勇」以及「team 鴻海」的加油氣勢。

內部人士透露，今年集團大手筆找來明星啦啦隊員，擔任9隊競賽隊伍的隊長，一起加油應援，包括李多慧、林襄、一粒、籃籃、峮峮、壯壯、笑笑、菲菲，以及神祕嘉賓鴻海戰士等。

除了運動競賽，此次鴻海嘉年華也邀請動力火車和田馥甄等藝人表演，期間舉行抽獎活動。

鴻海也規劃高爾夫球趣味推桿體驗活動，邀請員工、眷屬及小朋友一起挑戰，完成體驗者，可獲限量鴻海紅包袋，成功進洞者更可獲得禮物。

運動 鴻海

延伸閱讀

鴻海被外資狂賣、龍年仍逆勢大漲77% 環球晶則跌最重

鴻海嘉年華大巨蛋明登場！啦啦隊女神助陣 萬人齊聚 董座釋展望

川普擴大美國製造 引爆商機

田馥甄少見辣露蠻腰！驚見小丑女竟是超人氣樂團主唱

相關新聞

宏達電10年養成XR人力賣Google 專家憂「HTC還剩什麼？」

宏達電今天以2.5億美元出售部分HTC XR研發人力予Google，此舉類似2017年Google買下一半HTC手機研發...

【重磅快評】明明是海纜老化斷裂 數發部哭窮什麼

台馬海纜不是第一天斷，數發部昨日早上卻臨時大陣仗召開記者會，記者會上，官員拚命哭窮，說預算被刪，讓數發部「巧婦難為無米之...

王雪紅發員工內部信：VIVE品牌等維持不變

Google將以2.5億美元取得部分HTC XR的研發團隊，宏達電董事長王雪紅今天對員工發出內部信指出，協議強化HTC發...

光纖傳輸需求量大 ASIC和光通訊是今年AI主流

博通市值一夕間突破一兆美元甚至一度逼近一．二兆美元，Marvell Technology市值也突破一千億美元，凸顯強大的ＡＩ需求，推升產業鏈快速成長。

英業達「GenAI網路安全解方」超吸睛 讓車內數據更安全

全球電動車商機爆發之際，代工大廠英業達（2356）也積極衝刺相關布局，近日團隊除了攜手恩智浦半導體（NXPI）在旗下桃園...

輝達海外總部落腳南港？商仲分析傳言地點拋另類想法

輝達要在台灣設立海外總部，各地方政府都積極招手，宏大國際資產總經理陳益盛表示，以輝達格局及業務執行能力，要找的是最具效益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。