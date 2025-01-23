鴻海運動嘉年華24日登場 明星啦啦隊員成焦點

鴻海運動嘉年華將於24日在台北大巨蛋登場，集團關聯企業共9隊競賽，設計7大比賽項目，鴻海大手筆找來李多慧、林襄、一粒、籃籃、峮峮等明星啦啦隊員，擔任9隊競賽隊伍隊長加油應援，也邀請動力火車和田馥甄現場表演。

鴻海內部人士透露，24日嘉年華活動將以運動會競賽形式，在台北大巨蛋舉辦，由鴻海集團等企業5隊、加上工業富聯（FII）、富智康（FIH）、鴻騰精密（FIT）、鴻華先進（Foxtron）4F關聯企業，總共9隊參與競賽。

根據活動內容，明天11時起由Amaze應援團開場表演後，接著各區隊逐一進場，接近中午時刻，鴻海集團董事長劉揚偉將致詞，並展望2025年營運方向。

在運動員宣誓後，鴻海運動嘉年華將有主要地區總部代表進行表演，並舉行聖火儀式，運動競賽規劃中午時刻後進行，下午競賽結果頒獎。

鴻海內部人士表示，此次運動嘉年華競賽強調團隊協力，設計7大競賽項目，最後以大隊接力體現各參賽隊伍的合作精神。期間，應援團也會向現場員工、眷屬和小朋友們，一起教學4大應援手勢與口號，展現「鴻海尚勇」以及「team 鴻海」的加油氣勢。

內部人士透露，今年集團大手筆找來明星啦啦隊員，擔任9隊競賽隊伍的隊長，一起加油應援，包括李多慧、林襄、一粒、籃籃、峮峮、壯壯、笑笑、菲菲，以及神祕嘉賓鴻海戰士等。

除了運動競賽，此次鴻海嘉年華也邀請動力火車和田馥甄等藝人表演，期間舉行抽獎活動。

鴻海也規劃高爾夫球趣味推桿體驗活動，邀請員工、眷屬及小朋友一起挑戰，完成體驗者，可獲限量鴻海紅包袋，成功進洞者更可獲得禮物。