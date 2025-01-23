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訊連攜華碩AI PC前進電玩展 秀軟硬結合新應用搶商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連、華碩攜手打造出「風格轉換AI體驗專區」。訊連／提供
訊連、華碩攜手打造出「風格轉換AI體驗專區」。訊連／提供

軟體研發商訊連（5203）作為數位創意編輯軟體及AI解決方案的軟體領導品牌於23日至26日攜手品牌大廠華碩（2357）前進2025臺北國際電玩展（Taipei Game Show）。並在華碩的AI PC展區打造出「風格轉換AI體驗專區」，透過旗下AI圖片編輯軟體相片大師 PhotoDirector，訊連邀請現場參觀者親身體驗生成式AI技術，展現影像在數位娛樂領域的創新應用。

訊連近年來持續積極的打造出各式各樣優秀的軟體，並持續推動AI筆電市場的成長。針對此次與華碩達成合作登上電玩展的舞台，訊連強調，團隊很榮幸能與全球頂尖電玩廠商一同在這場年度盛會中亮相，並向來自世界各地的遊戲開發者及玩家展示相片大師在生成式AI應用的實力，進一步積極推動產業間合作。

事實上，此次合作是雙方繼2025美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2025）的成功合作展示後，再度與華碩攜手亮相臺北國際電玩展。這次為了搭配活動主題「ASUS AI創能無極限」，華碩也將展示搭載 Intel Core Ultra 9 處理器及 LPDDR5x-8533 MT/s 記憶體的 NUC 14 Pro AI+ 迷你電腦，著重展示其AI影像處理能力，並能輕鬆應對高頻寬應用程式與AI模型運算需求。

訊連透過相片大師與用戶進行生成式AI互動體驗，使用功能包括「文生圖」以及「照片動漫化」，前者只要匯入玩家照片，再加上指定關鍵字以及電玩風格參考圖，即可立即生成個人化電玩風格AI圖片；後者則是匯入照片後點選喜愛的動漫風格或自訂風格，即可將照片轉換為選定風格的圖片。有了相片大師軟體，電玩迷們可以輕鬆將喜愛的遊戲相關風格、人物或背景融入其中，進一步豐富周邊體驗與互動性，讓電玩不僅僅是被動娛樂，更能主動創造無盡樂趣。

訊連共同總經理林昭宏表示，團隊致力於將實用且貼近生活的 AI 技術帶給全球用戶。訊連很開心此次能夠與華碩攜手於臺北國際電玩展亮相，為玩家呈現結合 AI 與電玩的全新互動體驗。未來，我們將持續深耕AI的多元應用，並與更多產業夥伴攜手合作，激發更多跨領域創新火花，為數位娛樂與創意應用帶來更多突破與可能性。

AI 華碩 訊連 電玩展

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