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所羅門：遭駭客攻擊已斷網阻隔 營運正常無影響

中央社／ 台北23日電

人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門今天下午表示，資安系統偵測到資訊系統遭受駭客攻擊，第一時間已執行斷網阻隔，避免擴大影響層級，營運一切正常，公司財務及業務無影響。

所羅門下午透過重大訊息指出，已全面啟動防禦機制，並邀集外部資安公司技術專家協助處理，全面盤點強化資安偵測及保護機制。

所羅門表示，後續將持續提升網路及基礎架構安全管控，確保資訊安全。

人工智慧 機器人 資安

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