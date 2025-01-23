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王雪紅發員工內部信：VIVE品牌等維持不變

中央社／ 台北23日電
宏達電董事長王雪紅。圖／聯合報系資料照片
宏達電董事長王雪紅。圖／聯合報系資料照片

Google將以2.5億美元取得部分HTC XR的研發團隊，宏達電董事長王雪紅今天對員工發出內部信指出，協議強化HTC發展XR生態系，並實現更精簡的產品組合，打造VIVE品牌，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，所有產品線將繼續研發工作。

宏達電今天宣布，與Google簽署XR（延展實境）協議，Google將支付2.5億美元的交易價金，部分HTCXR的研發團隊成員將加入Google；Google也將取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權（IP），預計今年首季完成。

宏達電董事長王雪紅稍早向員工發出內部信，根據中央社取得的內容，王雪紅表示，2024年持續戰略性的投資和集中創新策略，實現VIVE Reality的願景；過去一年，在新產品、平台、內容、服務和跨部門的協同合作都有很長遠的進展。

她表示，今天HTC宣布與Google簽署XR協議，根據該協議，Google將支付2.5億美元的交易價金，部分研發團隊成員將加入Google，推動XR生態系統的發展，協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動全球XR產業帶來更多幫助。

王雪紅強調，HTC的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。

她表示，這項協議強化HTC在發展XR生態系的策略目標，並實現更精簡的產品組合，更高的營運效率和財務靈活性，打造VIVE品牌和提供創新VIVE XR解決方案，包括VIVE Focus Vision等產品都將維持不變，所有產品線都將繼續支援和持續創新研發的工作。

Google HTC 王雪紅

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