達擎偕傑可達數位攜手統一超商 華麗改造清水服務區、展視覺盛宴

友達（2409）推動雙軸轉型策略，旗下子公司達擎積極布局智慧零售場域，攜手傑可達數位與零售業者統一超（2912）合作，整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，為全新改裝開幕的「清水服務區」布局嶄新視覺體驗。透過創新技術融合建築主題意象，達擎與傑可達提供一系列大型LED顯示解決方案的全方位服務，打造國道服務區首創的裸視3D體驗牆與沉浸式氛圍，翻轉遊客短暫休憩時刻的既有體驗，創造更睛艷、身臨其境的遊逛視界，儼然為年節出遊的國道旅人開創了全新景點。

擁有全台國道服務區最高營業額的「清水服務區」，主建物占地遼闊達5,000坪，設有包羅各地特色與在地名店的伴手禮專區、美食街、即時即飲區，每日吸引超過萬人旅客停留。達擎深耕智慧零售場域，結合友達集團資源，聯手專精於大型顯示設備應用的傑可達數位，於服務區大廳打造直徑2公尺、高6公尺的圓柱體LED顯示螢幕，以及雙向手扶梯下方長達9公尺的巨型顯示器。同時，延續室內為船艙的專屬設計概念，搭配海洋世界展示主題，提供國道旅人高畫質、高色彩，栩栩如生的沉浸式迎賓體驗。

三樓美食區更設置了總長度39公尺的弧形顯示器，以優異的畫面拼接技術，整合精緻顯示內容，打造全台服務區首座裸視3D體驗牆，讓訪客原本如常的休憩與飲食，在更豐富生動的設計下，升級為華麗的視覺盛宴。藉由智慧顯示解決方案的導入，由統一超商操刀改裝的清水服務區為遊客演示了數位翻新場域的氛圍，引領智慧零售新體驗。

友達智慧零售事業群總經理鄭盛日表示：「友達持續強化智慧零售場域的多元布局，致力提升顧客體驗。作為統一超商在商場形象塑造的重要夥伴，我們很榮幸為全台極具指標性的國道清水服務區提供全方位的智慧顯示解決方案與服務，助力統一超商落實數位創新，帶給遊客煥然一新的精彩視覺饗宴。」

達擎攜手傑可達數位導入的智慧零售解決方案，從場域需求的諮詢與規劃、整合顯示器與軟體的完整建置、運維工程，到即時技術支援，提供一站式高度客製化的服務。未來更可透過智慧顯示解決方案，提供統一超商吸睛、靈活的數位顯示版位，為國道旅人帶來顛覆傳統的展示效果，協助開拓全新商機。