中華電信攜中磊通過台電智慧電表測試 開創用戶能源管理
中華電（2412）表示，領先業界，積極推動智慧電表的FAN（Field Area Network）通訊模組，將低壓用戶的用電資訊精準傳送至台電（9963）公司，實現電力供需調度的最佳化。中華電信指出，已累積布建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，更攜手中磊（5388），率先通過台電智慧電表測試，開創用戶端能源管理新服務。
近期中華電信與中磊電子強強聯手，採用NB-IoT/LTE-M1通訊硬體技術，並結合中華電信自主研發的智慧電表HAN（Home Area Network）通訊模組，打造更高效的智慧電表解決方案。在2024年底，中華電信領先全台業界，率先通過台電公司「推廣用戶端能源管理服務合作原則」計畫（Route B）的「符合性測試」及「交互可用性測試」，彰顯中華電信在智慧電表通訊領域的領導地位。
因應能源轉型與再生能源快速發展，推動智慧電網已成為國際趨勢，其中智慧電表作為關鍵基礎建設，扮演著收集電力資訊的重要角色。台電公司於先進智慧電表基礎建設AMI（Advanced Metering Infrastructure）智慧電表內，設計可支援Route A與Route B兩種無線通訊模組。
中華電信表示，Route A模組由台電安裝，用電數據送回電力公司，作為用電紀錄、計費結帳及其他配合能源政策之加值服務；Route B模組則由業者開發，加裝在智慧電表內，同樣可以接受用電數據，供能源管理業者開發並提供更多元的應用服務。中華電信為建置全台更強韌的智慧電網，自主研發具備彈性橫向擴展、高可用性與巨量資料處理技術的資訊頭端系統HES（Head End Server），結合低延遲、大連結的HAN雙模通訊模組技術，藉由API開放介面，將台電智慧電表的住商用電資訊，透過中華電信的iEN智慧節能系統或業界EMS能源管理系統，提供企業用戶發展節能、儲能、充電樁或太陽光電等減碳相關應用。
中華電信指出，已累積布建167萬具智慧電表通訊模組，為國內智慧電表通訊市場領導業者，將持續發展創新技術應用，協助各產業進行數位與淨零轉型，與企業攜手共創台灣永續發展。
中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，近年台灣發布淨零排碳路徑藍圖，智慧電表也是重要一環。中華電信未來可將收集的用電資料提供給智慧家庭用戶，結合中華電信智慧家庭（e-Home）系統或業者的家庭自動化管理系統，發展家戶空調、電熱等耗能設備的節能控制功能，提供即時監測用電可視化及自動需量反應等服務，讓家庭與企業可快速為2050淨零碳排與ESG作出貢獻。
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