快訊

離奇命案！台中8旬婦肚痛診所候診突暴斃 目睹民眾嚇壞

郭俊麟專訪／在陳冠宇面前從I人變E人 為林昱珉霸氣傾倒

徐乃麟買水果違停紅線被開單！傳跟員警爆氣開戰…警公布畫面還原

【重磅快評】明明是海纜老化斷裂 數發部哭窮什麼

聯合報／ 主筆室
馬祖與台灣本島的通訊遭遇重大危機，「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在前天與今日斷裂，導致馬祖地區與台灣的網路聯繫中斷，圖為示意圖。記者廖炳棋/翻攝
馬祖與台灣本島的通訊遭遇重大危機，「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」分別在前天與今日斷裂，導致馬祖地區與台灣的網路聯繫中斷，圖為示意圖。記者廖炳棋/翻攝

台馬海纜不是第一天斷，數發部昨日早上卻臨時大陣仗召開記者會，記者會上，官員拚命哭窮，說預算被刪，讓數發部「巧婦難為無米之炊」，很難維持數位韌性。明明是海纜老化斷裂，硬是要扯上預算被刪，何況海纜的維護是由中華電信負責，根本與數發部預算無關。

台馬2號海纜初步研判因芯線老化疑似處於斷纜狀態，台馬3號海纜日前也已通報全斷障礙，造成馬祖居民通訊及上網困難。數發部指出，已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間通訊，預估最快2月可修復完成。

海纜斷裂時有所聞，從2019到2323年，台灣海纜受損次數合計達36次，以2023年當年最多，共有12次。海纜斷裂的原因七、八成是人為因素，被漁船下錨或拖網勾破，另外二、三成是受自然裂化，受潮流、季節、自然災害等影響。以昨天台馬兩條海纜斷裂為例，官員自己就承認是因為老化斷裂，並非人為造成，更不是近來綠營刻意操作遭中共漁船作業勾壞海纜。

既然海纜是因自然裂化，問題就出在維修。國內海纜是由中華電信建置，維護作業的執行單位也就是中華電信，從頭到尾跟數發部的預算沒有關係，數發部只有在海纜斷裂時要啟動衛星來備援，這時才有關。數發部不能魚目混珠，把此事和預算被刪混為一談。何況新一年度的預算還未啟動，帳不能算在未來的預算頭上，數發部此舉明顯就是利用資訊的不對稱，想要藉機哭窮，爭取離島民意與輿論支持。

近來立法院刪減預算，數發部在原本數位韌性應用強化項目下，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站等項目，編列預算新台幣5.3億元，遭立院刪減3億元，刪減幅度為56%。數發部利用台馬海纜斷裂的機會，多次強調扮演台灣對外通訊的「最後的生命線」衛星業務將受到很大影響。

數發部的預算被刪得有沒有道理，會影響哪些業務，都可以理性討論。先不說數發部先前捍衛預算不力的失職，光是現在把不相干的事硬扯在一起，數發部比它自己要做的打詐工作還更像詐騙集團。

從另一個小地方也可看出數發部有多離譜。昨日因為倉促通知召開記者會，在媒體抗議太過臨時的情況下，以直播方式讓無法到場的記者參與，而花費一千多萬打造的會議室，直播訊號竟然斷斷續續，一點都不數位，極為諷刺。連這種基礎設施都做不好，讓人怎麼相信它能肩負起強化數位韌性的任務？數發部與其抱怨預算被刪，倒不如先證明自己的能力。

中華電信 數發部 老化 電纜 馬祖

延伸閱讀

台馬海纜斷線 軍方啟動微波暨衛星系統備援

幕後／陸船涉拖斷海纜海巡沒登檢沒扣船 海巡署卻稱有回報

中華電信今年財測 EPS拚4.82元 挑戰八年高點

電信獲利王財測出爐 中華電信今年EPS上看4.82元

相關新聞

【重磅快評】明明是海纜老化斷裂 數發部哭窮什麼

台馬海纜不是第一天斷，數發部昨日早上卻臨時大陣仗召開記者會，記者會上，官員拚命哭窮，說預算被刪，讓數發部「巧婦難為無米之...

輝達海外總部落腳南港？商仲分析傳言地點拋另類想法

輝達要在台灣設立海外總部，各地方政府都積極招手，宏大國際資產總經理陳益盛表示，以輝達格局及業務執行能力，要找的是最具效益...

英業達「GenAI網路安全解方」超吸睛 讓車內數據更安全

全球電動車商機爆發之際，代工大廠英業達（2356）也積極衝刺相關布局，近日團隊除了攜手恩智浦半導體（NXPI）在旗下桃園...

華碩、自由系統推商用服務 Cooler Master成大咖客戶

華碩（2357）商用電腦業務再揮棒！宣布已於2024年底與資訊託管服務商（MSP）業者自由系統簽署合作協議，將推訂閱制電...

再次交易！宏達電授權Google XR技術與部分人才 將進帳2.5億美元

宏達電今（23）日宣布，與Google共同簽署協議，部分宏達電XR（延展實境）研發團隊成員將會加入Google，同時，也...

華碩ROG攜手阿拉伯Qiddiya City 進擊台北國際電玩展

2025台北國際電玩展於南港展覽館熱血登場！華碩（2357）旗下ROG玩家共和國宣布攜手沙烏地阿拉伯首都利雅德超大型娛樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。