【重磅快評】明明是海纜老化斷裂 數發部哭窮什麼

台馬海纜不是第一天斷，數發部昨日早上卻臨時大陣仗召開記者會，記者會上，官員拚命哭窮，說預算被刪，讓數發部「巧婦難為無米之炊」，很難維持數位韌性。明明是海纜老化斷裂，硬是要扯上預算被刪，何況海纜的維護是由中華電信負責，根本與數發部預算無關。

台馬2號海纜初步研判因芯線老化疑似處於斷纜狀態，台馬3號海纜日前也已通報全斷障礙，造成馬祖居民通訊及上網困難。數發部指出，已請中華電信啟用微波完整備援台灣及馬祖間通訊，預估最快2月可修復完成。

海纜斷裂時有所聞，從2019到2323年，台灣海纜受損次數合計達36次，以2023年當年最多，共有12次。海纜斷裂的原因七、八成是人為因素，被漁船下錨或拖網勾破，另外二、三成是受自然裂化，受潮流、季節、自然災害等影響。以昨天台馬兩條海纜斷裂為例，官員自己就承認是因為老化斷裂，並非人為造成，更不是近來綠營刻意操作遭中共漁船作業勾壞海纜。

既然海纜是因自然裂化，問題就出在維修。國內海纜是由中華電信建置，維護作業的執行單位也就是中華電信，從頭到尾跟數發部的預算沒有關係，數發部只有在海纜斷裂時要啟動衛星來備援，這時才有關。數發部不能魚目混珠，把此事和預算被刪混為一談。何況新一年度的預算還未啟動，帳不能算在未來的預算頭上，數發部此舉明顯就是利用資訊的不對稱，想要藉機哭窮，爭取離島民意與輿論支持。

近來立法院刪減預算，數發部在原本數位韌性應用強化項目下，推動非同步衛星網路通訊、增設與強化海纜登陸站等項目，編列預算新台幣5.3億元，遭立院刪減3億元，刪減幅度為56%。數發部利用台馬海纜斷裂的機會，多次強調扮演台灣對外通訊的「最後的生命線」衛星業務將受到很大影響。

數發部的預算被刪得有沒有道理，會影響哪些業務，都可以理性討論。先不說數發部先前捍衛預算不力的失職，光是現在把不相干的事硬扯在一起，數發部比它自己要做的打詐工作還更像詐騙集團。

從另一個小地方也可看出數發部有多離譜。昨日因為倉促通知召開記者會，在媒體抗議太過臨時的情況下，以直播方式讓無法到場的記者參與，而花費一千多萬打造的會議室，直播訊號竟然斷斷續續，一點都不數位，極為諷刺。連這種基礎設施都做不好，讓人怎麼相信它能肩負起強化數位韌性的任務？數發部與其抱怨預算被刪，倒不如先證明自己的能力。