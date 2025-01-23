輝達海外總部花落台電CR-1？ 商仲專家：可行性低 點名這幾處

輝達海外總部是否前進北市南港台電CR-1，商仲業者宏大國際資產總經理陳益盛表示，國際級企業找總部，具「高效益」地點為優先選擇，交通、機能擺在第一考量。

他表示，台電CR-1客觀條件確實有機會，但地主台電不太有可能出售持有面積。至於另一個基地符合的南港調度場、已發包興建約至地上5層樓，可能性也低。

陳益盛分析，以輝達這次要設立的是在台灣的企業總部，其重要性不亞於在美國加州聖塔克拉拉的矽谷總部，其企業格局、業務執行能力(也包括獲利能力)，要找的自然是最具效益的地點，吸引人才、技術、通勤及業務往來便利，如能具有地標性則更具企業能見度也就更理想，中長期則需再考量可擴充性。

陳益盛強調，企業總部設立，以吸引人才為重，要隨時有成熟技術人才，南港有軟體工業園區成形，內湖科技園區緊鄰；再來，要培養未來人才，台北鄰近多所頂尖大學，南港有全國最高學術機構中央研究院、名校有台大、台科大、北科大、政大、師大等，對比矽谷則有史丹佛、加州理工學院、柏克萊、 UCLA、南加大等名校。

此外，陳益盛表示，北市南港區位、地段上確實有很強優勢，其他還有六大優點，包括交通便捷、商業機能、有腹地可擴充、南港展覽館、位於首都、擁有台北流行音樂中心及文創園區等。

陳益盛指出，不考慮法規或跨部門的限制，就腹地及位置而言，早期南港國小搬遷空出的基地，以及國家生技園區，面積均逾3公頃、符合輝達條件，且交通、機能具備也是可考量的案子。

他分析，有二處基地方正、面積約6公頃的學校校地很適合，鄰南港軟體園區，如校舍空間足夠前提下，撥出3公頃面積給這家國際級企業或許正好適合。