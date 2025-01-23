英業達「GenAI網路安全解方」超吸睛 讓車內數據更安全

全球電動車商機爆發之際，代工大廠英業達（2356）也積極衝刺相關布局，近日團隊除了攜手恩智浦半導體（NXPI）在旗下桃園大溪廠成立「車用聯合實驗室」外，也跟車用資安夥伴VicOne與Skymizer前進日本展出旗下最新的「智慧座艙GenAI網路安全解決方案」，獲得全球市場的重點關注。對此，集團高管23日也直言，「這將為下一代汽車網路安全解決方案鋪平道路，也正式推動「安全智能駕駛艙（智慧座艙）」的未來。

據悉，英業達歷經超過50個年頭，主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子領域也布局已久，旗下客戶不僅有電動車廠，也有燃油車客戶，目前除了跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）達成合作外，也持續將觸角延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而團隊這次在日本國際汽車工業技術博覽會上，再度攜手VicOne與Skymizer展示出全新的「智慧座艙GenAI網路安全解決方案」，也在現場引發熱潮。

團隊指出，這項重磅的跨境合作，主要是結合英業達的「AAOS IVI（車用資訊娛樂系統）」打造，而該系統搭載最新Qualcomm SoC，可透過多螢幕支援、高解析度攝影機和高品質音效提供沉浸式車內體驗。而再搭配上Skymizer邊緣技術，實際加速車內LLM提供無縫、高效能的駕駛體驗。該系統受到VicOne的AI Guardian保護，讓Gen AI驅動的應用程式避免資料外洩、網路釣魚和其他漏洞，以確保安全且智慧駕駛生態系統。