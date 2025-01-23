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輝達海外總部落腳南港？商仲分析傳言地點拋另類想法

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南港東區門戶計畫都更單元圖。宏大國際資產／提供
南港東區門戶計畫都更單元圖。宏大國際資產／提供

輝達要在台灣設立海外總部，各地方政府都積極招手，宏大國際資產總經理陳益盛表示，以輝達格局及業務執行能力，要找的是最具效益的地點，以吸引人才、技術、通勤及業務往來便利，如能具有地標性就更理想。

以台灣目前產業的發展情況，台北市自是人才最大本營，但台北的腹地有限，內湖科技園區已飽和、北投士林科技園區機能尚未成熟，只剩南港區的發展到位又兼具開發空間，因此也就有傳言多處地點適合輝達的消息。

陳益盛表示，南港除了擁有全國最高學術機構中央研究院，還有下列六大設立總部優勢，

一、交通便捷。南港有高鐵站便於北、中、南業務往來、出國洽公，環東、一高、二高、國五方便開車族及生產品運輸，捷運、台鐵方便通勤族。

二、機能完善。南港有軟體園區、中信金融園區、南港車站Citylink、環球購物中心、和即將開幕的三井lalaport，未來有南港之心、美華泰等。

三。有腹地可擴充。南港已有十三處劃定都更單元，其中多處面積逾3公頃。

四、南港展覽館。南港另一大優勢是南港展覽館國際會展中心-國際級Computex舉辦的地點正是在此，媲美在美國拉斯維加斯舉辦的CES展，符合企業產業特性，也更具國際能見度。

五、首都城市。南港位於台北市，都市規劃目標為第二信義計畫區。台北市也是台灣在國際最具知名度的城市。

六、台北流行音樂中心及文創園區。藝術及文創對於科技產業，可啟發源源不絕的創意，而對員工則具有文化及娛樂等附加價值。

陳益盛指出，傳言中可能是輝達相中的南港幾處大型開發案，其中台鐵調度場BR1都更案，由南港國際取得（國泰、三商、美華泰合資），是商業區及住宅區，已規劃商場、飯店、住宅及辦公大樓共9幢，並已發包興建約至地上5層樓，實際上可行性很低。

另一處傳言為台電修護處CR1都更案-由宏匯及愛山林取得，客觀條件上或許有機會，但是原規劃作住宅的總銷售金額會高於商辦出售，如興建商辦出租收益，其變現性不利開發商的大筆資金取得及拓展，而且地主仍是台電，不太可能出售持有面積，因此能否成案仍有待考驗。

陳益盛提出brainstorm（腦力激盪）想法，如不考慮法規或跨部門的限制，南港有二處基地方正、面積約6公頃的學校校地很適合，二處學校近南港軟體園區，如校舍空間足夠前提下，撥出3公頃面積給這家國際級企業或許正好適合，事實上目前南港展覽館位置，就是早期南港國小搬遷空出的基地，有前例可依循參考。

另一大腹地是國家生技園區，面積約9公頃，部分原屬聯勤兵工廠腹地，位置鄰南港車站及中央研究院，是以發展生技產業為目的而設立，但地處接近保護區、生態保留區，因此開發上的限制較多也更謹慎。

宏大國際資產／提供
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商辦 生技產業 輝達 都更

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