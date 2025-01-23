華碩、自由系統推商用服務 Cooler Master成大咖客戶

華碩（2357）商用電腦業務再揮棒！宣布已於2024年底與資訊託管服務商（MSP）業者自由系統簽署合作協議，將推訂閱制電腦服務「Device as a Service」，整合資訊託管或資安外包等服務，補足華碩商用版圖最後一塊拼圖「企業服務」，AI伺服器液冷方案當紅炸子雞同時是知名電競品牌Cooler Master（酷碼科技）不僅是華碩電競伙伴，更成為華碩新服務首波大型客戶。

在商用電腦市場中，「服務」跟「產品規格」同樣重要，尤其是企業採購量大，更要求效率跟問題解決力，以消費電子品牌起家的華碩，近年跨入商用PC市場，目標取得全球商用機市場占有率1成業績，但相對惠普、戴爾、聯想都有企業服務部門，提供客戶系統建置及軟體管理維運服務，華碩過去則主要仰仗各地代理商或資訊服務商。

值得注意的是，看好自由系統技術能力，華碩也於2022年投資自由系統取得10%股權，研華（2395）更早投資20%，以入股方式將自由系統變成「自己人」，提升企業服務能力，雙方並有共識將合作從台灣出發，延伸到新加坡、泰國，下一站日本及亞太市場，終極目標是全球。

電競品牌Cooler Master除在全球電競玩家市場有一席之地，近年更成AI伺服器當紅炸子雞，其散熱解決方案攻入AI伺服器領域，液冷方案更是輝達及多家北美科技大廠重要夥伴，全球員工數千人，成為第一波採用華碩跟自由系統合作的DaaS訂閱制電腦方案大客戶，目前已經訂閱100多台電腦，將逐步導入替換。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，華碩在台灣連續17次奪得商用機市占冠軍，在政府教育標案市占率5成，企業端則僅3成，還有提升空間，未來也期望合作延伸到全球服務市場，他也透露2024年起政府也開始加入租賃標，顯示該模式已是趨勢。

他表示，2024年11月開始華碩商用機開機率就明顯跳升，11月月增8%，12月續增12%，2025年一定是大好，華碩也會推出更多解決方案。

自由系統執行長余伯翰表示，目前才開始DaaS服務一兩個月，已針對20人以下中小型企業推標準服務訂閱方案，另針對百人或千人大型企業維運服務，則透過自己開發有效管理工具，搭配工程師團隊，傳統服務100家企業的需要的工程師人數，自由系統可以少30%人力，搭配AI工具發揮最大槓桿效果，加上自己培訓工程師，連財會或大氣系人才都能變幫手，讓公司業務快速擴張。

近三年在華碩入股後，余伯翰表示因口碑跟知名度提升，現在大型上市櫃公司陸續簽訂合作，從資安外包到IT託管，客戶包括研華、光隆紡織、榮總等等。

廖逸翔表示，華碩2024年台灣商用市場業績優於市場表現，2025年更設定10%以上成長目標。