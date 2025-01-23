再次交易！宏達電授權Google XR技術與部分人才 將進帳2.5億美元
宏達電今（23）日宣布，與Google共同簽署協議，部分宏達電XR（延展實境）研發團隊成員將會加入Google，同時，也將XR智慧財產權以「非專屬授權」方式，授權Google使用，此次交易金額2.5億美元（折合台幣81.9億元），預計今年第一季完成交易。這也是繼2018年宏達電將手機團隊賣出給Google後，再度與Google交易。
宏達電法務長盧佳德指出，簽署這項協議之後，HTC未來仍會和Google繼續探討合作機會。而這項協議簽署之後，也將進一步強化XR生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。
HTC將持續投入未來VIVE XR全方位解決方案等科技產品的開發，如VIVE Focus Vision產品等。同時，HTC將持續構建虛擬實境生態系統，擴展VIVE版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著VIVERSE願景前進。
盧佳德表示，此次協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動XR產業帶來更多幫助。在XR領域擁有創新研發能力的技術團隊成員轉移到Google後，此協議也實現Google在台灣設立創新與技術基地的重大投資之一。
宏達電2018年時，第一次與Google進行交易，當時，宏達電將大部分的手機硬體裝置團隊人力出售給Google。這個硬體裝置團隊後來進入Google在新北的辦公室，目前Google Pixel手機產品，都是由這個團隊進行研發。
這次宏達電再度將XR團隊出售給Google，外界擔憂，會不會影響現在VR產品研發。
盧佳德表示，此次雙方簽署合約，除了將部分人力轉給Google之外，也將XR智慧財產權以「非專屬授權」方式，授權Google使用，這也代表著，未來，宏達電自己在開發VR產品時，仍能使用這些智慧財產權，對宏達電發展相關產品，並無影響，宏達電也保留了適當的研發人力，未來還是會專注繼續研發虛擬生態環境系統、生態圈。
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