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Google以2.5億美元收購宏達電工程師與XR智財產資產

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google今天宣布以2.5億美元招募原本參與打造 Google Pixel 手機的宏達電（HTC）員工，但具體人數並未明確說明。

補充說明：

 透過手收購，Google也獲得HTC 的 XR 智慧財產權 (IP) 的非專屬授權。

 Google 希望藉由這次收購，加速 Android XR 平台在耳機和眼鏡生態系統的發展。

不過宏達電並未出售Vive業務， HTC 將繼續開發 Vive 業務，並專注於 XR 生態系統的發展。

收購案顯示 Google對 XR市場的重視，希望透過 HTC 的技術和人才，強化自己在 XR 領域的競爭力。而 HTC 則可透過這筆交易，獲得資金挹注，並將資源集中在核心業務上。

Google HTC 生態

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