華碩ROG攜手阿拉伯Qiddiya City 進擊台北國際電玩展

2025台北國際電玩展於南港展覽館熱血登場！華碩（2357）旗下ROG玩家共和國宣布攜手沙烏地阿拉伯首都利雅德超大型娛樂觀光城「奇地亞城（Qiddiya City）」強勢進駐，同時也是繼去年簽署長期合作夥伴協議以來首度聯合展演，不僅再次彰顯雙方在電競領域的深厚實力，更要讓所有前來的玩家深刻感受Qiddiya奇地亞城電競聖地的魅力，以及ROG重裝戰備的震撼效能，激盪出前所未有的娛樂饗宴！

本次攤位設計承襲「Unlock the ROG Lab」—勇於為先的實驗精神，玩美結合ROG、Qiddiya奇地亞城兩大品牌共同擁有的「電馭叛客（Cyberpunk）」風格，主題源自程式碼啟動序列，象徵虛實邊界逐漸消融，玩家可隨心所欲穿梭其中，在探索科幻沉浸感之際，激發內心深處的自我共鳴。

此外，展區亦以Qiddiya奇地亞城中的UBAR城區元素為故事背景，建置多項互動關卡，體驗者將化身ROG SAGA英雄們的最佳拍檔，並運用旗下電競戰備與ASUS AirVision M1智慧眼鏡，助其尋找失落的寶藏，闖關成功就送ROG精美潮禮和個人專屬的Qiddiya限定版ROG紀念卡套組，日後憑此消費還可望晉升為ROG護照正式會員。

現場除能搶先目睹CES 2025盛大發表的GeForce RTX 50系列顯示卡，週休假期更預計展出由PC改裝世界冠軍暨ROG年度指定Modder「Amod」，以及Mod改裝職人「馬克（Mark’s Fabrication）」首次聯手打造的Qiddiya x ROG主題改裝機，其以UBAR城區意象代表的機甲形塑機體外觀，內建最新ROG Astral LC GeForce RTX 5090顯示卡與多款ROG零組件，集結尖端技術與匠心工藝，將為雙方首度聯展的重要里程再添完美註解！

為期一連四天活動，ROG除特別邀請知名體育主播徐展元擔綱主持人，另安排多位重磅嘉賓、人氣網紅／實況主及全明星電競戰隊出席站台，與粉絲近距離互動同樂，包括：「李多慧」、「Yuri」、「嘎琳」、「Dora」等啦啦隊女神，以及全能藝人「阿達A/DA」，歡迎踴躍前來共襄盛舉。