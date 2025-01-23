XR非專屬授權與出讓人才 HTC與Google合作獲2.5億美元
宏達電今（23日）召開重訊記者會，宣布HTC與Google簽署XR協議，Google 將支付2.5億美元的交易價金，部分HTCXR的研發團隊成員將加入Google；Google將取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權。交易預計將於今年第1季完成。
宏達電法務長盧佳德在重訊上說明董事會決議，並表示此協議將進一步強化HTC在XR生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。
由於協議有先決條件，因此目前預計於2025年第1季完成，但先決條件的細節，盧佳德表示不方便透露，至於宏達電2.5億美元何時可以入帳？則是交易完成就歸入公司收入。
XR的研發成員也會加入Google，但盧佳德拒絕透露人數，在研發人力釋出後，HTC自己相關的產品線如何調整？盧佳德說，目前的事業不會受影響，現有的客戶支持還是會持續，因為HTC仍會保留一流的研發人才，繼續在集團裡研發創新產品。
盧佳德強調，由於Google取得的HTC XR智慧財產權是非專屬授權，因此Google不是買斷也不是專屬授權，所以HTC仍保有自己使用、利用，並進一步開發的能力，沒有任何限制。
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