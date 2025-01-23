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Google與HTC簽署協議 增進XR發展、將併入HTC相關團隊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

人工智慧（AI）技術的進步，讓人們得以用更自然、更口語化的方式和電腦互動。這些突破可讓各種延展實境 (extended reality，XR)裝置更加理解使用者的需求和其周圍環境，幫助他們以全新的方式完成各種事務。

Google在XR領域已發展超過十年，希望持續深化這方面的投入。就在上個月（2024年12月）宣布推出了Android XR平台，與我們的業界策略合作夥伴一起打造出針對新一代運算需求的全新作業系統，結合Google多年來在AI、AR 和VR的產品功能與技術，為頭戴式裝置和眼鏡等裝置帶來更實用的體驗。

Google今天宣布和宏達電（2498）（HTC）簽署協議，更進一步邁向XR領域的創新目標。透過這項協議，將歡迎部分來自HTC VIVE工程研發團隊的成員加入Google（將需滿足慣例成交條件），他們擁有雄厚的技術能力和豐富的產業經驗，已在VR產業締造多項優異的業界紀錄。一起為Google推動產品創新、加速Android XR平台的發展，強化頭戴式裝置與眼鏡生態系。

自2021年起，台灣已成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球科技產業發展的戰略要地。隨著這項協議的正式完成，未來將持續拓展在台灣的布局，和Google全球軟硬體團隊共同朝AI-First產品、服務和生態系的長程目標邁進。

AI Google

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