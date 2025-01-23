宏達電、Google 簽署XR協議 推動XR生態系統發展

宏達電23日宣布與Google簽署XR協議，根據該協議，HTC將收到 Google 所支付的交易價金2.5億美元，部分 HTC 的 XR 研發團隊成員將加入 Google；另外，HTC 的 XR 智慧財產權非專屬授權（IP）將授予 Google 使用。在簽署這項協議後，HTC 和 Google 將探討未來的合作機會。

協議將進一步強化 HTC 在 XR 生態系統持續發展的策略，打造 VIVE 品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。HTC 將持續投入未來 VIVE XR 全方位解決方案等科技產品的開發，如 VIVE Focus Vision 產品等。同時，HTC 將持續構建虛擬實境生態系統，擴展 VIVE 版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著 VIVERSE 願景前進。

此次協議將協助 Google 實現 Android XR 平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動 XR 產業帶來更多幫助。在 XR 領域擁有創新研發能力的技術團隊成員轉移到 Google 後，此協議也實現 Google 在台灣設立創新與技術基地的重大投資之一。

本交易之完成仍待協議所訂的先決條件成就，目前預計將在2025年第一季完成；HTC 的財務顧問為 Evercore，法律顧問為 Gibson Dunn 和常在國際法律事務所。