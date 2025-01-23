鴻海嘉年華大巨蛋登場！女神助陣、萬人齊聚 董座釋展望

代工龍頭鴻海（2317）集團年度盛事「鴻海嘉年華」24日登場，今年首度移師「台北大巨蛋」舉行，主題訂為「2025鴻海運動嘉年華」，除了安排「創意進場活動」、「聖火傳遞」、「大隊接力」、「趣味競賽」等橋段，打造別開生面的年度盛會外，董事長劉揚偉也將親自出馬，釋出2025年的最新市況及展望，而團隊也將透過「聖火」的傳遞，向大家展現公司蓬勃發展的企業活力，以及鴻海集團邁向新里程碑的決心。

鴻海2024年繳出亮眼的營運成績，其中，第4季單季營收達到2.13兆元，季增15.03％、年增15.17％，創下歷年新高，而全年營收高達6.86兆元，同創歷史新高；而鴻海今天特地將嘉年華活動改以運動會的形式，並移師台北大巨蛋舉辦，而與會同仁將以「Fii、 FIT、FIH、Foxtron、HH中央五小組」等類別，劃分為9支隊伍，進行有趣的分組競賽。

鴻海集團今日也特地請來「女神級」嘉賓助陣，同仁在參與緊張刺激的活動時，「啦啦隊女神林襄」也將空降現場，並為鴻海的同仁們擔任「加油隊長」一職，讓鴻海的員工大呼「超幸福！」，而公司還將提供客製化姓名+背號的中華隊球衣給同仁，並依九種顏色來區分不同隊伍的參賽隊員，活動內容豐富有趣，吸引外界關注。