快訊

韓國瑜談訪美「爆大紅盤」：距川普僅25公尺、見新政府官員

京華城案台北地院今日首開準備庭 傳喚邵琇珮、彭振聲、李文宗

鴻海嘉年華大巨蛋登場！女神助陣、萬人齊聚 董座釋展望

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影

代工龍頭鴻海（2317）集團年度盛事「鴻海嘉年華」24日登場，今年首度移師「台北大巨蛋」舉行，主題訂為「2025鴻海運動嘉年華」，除了安排「創意進場活動」、「聖火傳遞」、「大隊接力」、「趣味競賽」等橋段，打造別開生面的年度盛會外，董事長劉揚偉也將親自出馬，釋出2025年的最新市況及展望，而團隊也將透過「聖火」的傳遞，向大家展現公司蓬勃發展的企業活力，以及鴻海集團邁向新里程碑的決心。

鴻海2024年繳出亮眼的營運成績，其中，第4季單季營收達到2.13兆元，季增15.03％、年增15.17％，創下歷年新高，而全年營收高達6.86兆元，同創歷史新高；而鴻海今天特地將嘉年華活動改以運動會的形式，並移師台北大巨蛋舉辦，而與會同仁將以「Fii、 FIT、FIH、Foxtron、HH中央五小組」等類別，劃分為9支隊伍，進行有趣的分組競賽。

鴻海集團今日也特地請來「女神級」嘉賓助陣，同仁在參與緊張刺激的活動時，「啦啦隊女神林襄」也將空降現場，並為鴻海的同仁們擔任「加油隊長」一職，讓鴻海的員工大呼「超幸福！」，而公司還將提供客製化姓名+背號的中華隊球衣給同仁，並依九種顏色來區分不同隊伍的參賽隊員，活動內容豐富有趣，吸引外界關注。

而今日的重頭戲，除了鴻海嘉年華活動的各項精彩節目外，外界也關心董座劉揚偉將釋出的最新市況及展望，對此，劉揚偉先前也曾預估，AI占2025年伺服器營收比重將超過50%成為最大的營收成長來源，並且除了GB200 AI伺服器開始出貨外，也預期上半年出貨蘋果最新的iPhone SE新機，上半年業績有望達成「淡季不淡」。

鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

劉揚偉 大巨蛋 營收 鴻海

延伸閱讀

曾花1年就讓夏普轉虧為盈…戴正吳提告鴻海、郭台銘 一文看當年糾葛

鴻海內部展望大會登場 聚焦AI和區域布局

慧與奪 AI 單 帶旺鴻海、英業達

大南方新矽谷以高雄為核心 國發會年挹注1500億元投資AI發展

相關新聞

三星旗艦新機S25採用台積獨家操刀 高通驍龍8 Elite

三星今（23）日凌晨於美國聖荷西發表年度旗艦新機Galaxy S25系列，包括S25、S25+、S25 Ultra等三款...

鴻海嘉年華大巨蛋登場！女神助陣、萬人齊聚 董座釋展望

代工龍頭鴻海（2317）集團年度盛事「鴻海嘉年華」24日登場，今年首度移師「台北大巨蛋」舉行，主題訂為「2025鴻海運動...

圖解國內海纜斷線事件原因 馬祖遭殃不是第一次

台灣對外通訊都靠海纜，台馬2號、3三號海纜又傳全斷，雖啟動備援，但馬祖手機降為4Ｇ、網路電話不通，上網也有問題，民眾抱怨連連。數發部表示，在海象條件允許下，海纜最快2月修復完畢。

關稅回馬槍喊對大陸加徵10% PC鏈又緊張了

美國總統川普在就職典禮未提對陸課徵關稅，分析師解讀為「釋出美中關係善意」，業界鬆一口氣之際，川普21日在白宮發表談話時突...

IC設計業 盤算漲價

美國總統川普上任後重申其關稅壁壘政策，晶片業者密切關注，尤其不少IC設計廠在陸生意不小，面對川普關稅新政，不具名的IC設...

三星新款旗艦機問世 AI應用更加人性化

三星新款旗艦機Galaxy S25系列今（23）日問世，新機不僅硬體全面升級，軟體功能也大幅提升，尤其是AI相關應用更比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。