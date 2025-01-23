聽新聞
0:00 / 0:00
晶圓廠投資 三星今年大砍逾半
南韓媒體報導，三星電子今年將大砍晶圓廠投資金額逾半，聚焦升級現有基建。三星晶圓廠設備投資轉趨保守，與台積電的差距將進一步拉大。
BusinessKorea報導，三星今年預計將晶圓廠投資額，從去年的約十兆韓元砍半至約五兆韓元，轉而聚焦於華城S3廠和平澤二廠的現有設備。
華城S3廠的三奈米生產線將改裝為二奈米生產線，並在原生產線上加入新設備。同時，平澤二廠的一點四奈米測試生產線，預計今年內安裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言