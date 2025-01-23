晶圓廠投資 三星今年大砍逾半

南韓媒體報導，三星電子今年將大砍晶圓廠投資金額逾半，聚焦升級現有基建。三星晶圓廠設備投資轉趨保守，與台積電的差距將進一步拉大。

BusinessKorea報導，三星今年預計將晶圓廠投資額，從去年的約十兆韓元砍半至約五兆韓元，轉而聚焦於華城S3廠和平澤二廠的現有設備。

華城S3廠的三奈米生產線將改裝為二奈米生產線，並在原生產線上加入新設備。同時，平澤二廠的一點四奈米測試生產線，預計今年內安裝。