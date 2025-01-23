IC設計業 盤算漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

美國總統川普上任後重申其關稅壁壘政策，晶片業者密切關注，尤其不少IC設計廠在陸生意不小，面對川普關稅新政，不具名的IC設計業者透露，目前只能先「停看聽」。

川普二度入主白宮，半導體業界人士認為，一旦美國政府確定擴大課徵關稅，供應鏈若無法全部吸收墊高的成本，只有兩條路可走，一是產品漲價，將關稅轉嫁給消費者，但這招可能會壓抑市場消費力道，對於需求不利。二是自行吸收一部分，同時要求供應鏈也共體時艱，幫忙分攤一部份。

IC設計廠分析，由於晶片很少直接出口到美國，而是要交貨給下游模組廠或ODM廠，如果川普真的要調高關稅，按理來說應該是無法直接對晶片課稅，而是對下游系統廠的成品課稅。品牌廠若無法全部轉嫁關稅給消費者，少部分得自行吸收，在目前買方市場的氛圍下，可能也會要求供應鏈也分擔一部分。即使名義上不是分攤關稅，在採購晶片時的壓價幅度，不排除可能會更為加大。

部分IC設計業者指出，雖然期望今年營運表現比去年更好，但可能還是要觀察農曆春節過後市場需求的實際情況而定，如果買氣不錯，第2季的營運趨勢就會明顯向上，而川普政府的政策，就是現在的龐大變數之一。

反之如果需求跟不上，或許在近期急單過後，後續訂單動能可能會放緩。

IC設計 川普 關稅

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