關稅回馬槍喊對大陸加徵10% PC鏈又緊張了

美國總統川普在就職典禮未提對陸課徵關稅，分析師解讀為「釋出美中關係善意」，業界鬆一口氣之際，川普21日在白宮發表談話時突然「回馬槍」，表示考慮最快2月1日起對中國大陸加徵10%關稅。法人憂心，PC鏈因多數生產仍以大陸為主，恐首當其衝。

川普再次提及有意對陸課稅，讓PC鏈原本處於「過年前倒數」的歡愉氣氛瞬間瓦解，轉為瀰漫緊張，宏碁（2353）、華碩等品牌，以及鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創及英業達等代工廠嚴陣以待。

圖／經濟日報提供

業界直言，若川普執意要對陸課徵10%關稅，對原本利潤就很薄的PC產業而言，「絕對不是好事」，除非美國地區售價調漲，且美國民眾願意埋單，否則多出來的關稅成本不易轉嫁。

對此，宏碁、華碩評估將以分散生產基地、在地製造等策略，應對川普關稅新局。華碩共同執行長胡書賓曾指出，川普2018年啟動美中貿易戰時，華碩就開始分散生產基地以提高韌性，他舉例，主機板過去就開始跟供應商在大陸以外地區生產，只要出貨至美國就100%不在大陸生產製造，這方面也將持續動態調整。

宏碁董事長陳俊聖曾分析，關稅的影響是多層次，首先美國政府的財政收入會增加，其次是影響終端售價，第三則是供應鏈發生重組現象，在不同地方會有不一樣的關稅，「免費的貿易」可能已經不再重現，每個貿易都會有成本。

川普對陸課稅的「回馬槍」言論，對陸加徵關稅儼然已箭在弦上，台灣代工廠不敢輕忽。業界分析，川普尚未宣布具體政策細節，現階段代工廠仍要看品牌客戶態度，再決定該如何應對。

鴻海董事長劉揚偉曾指出，鴻海的經營模式是代工，該政策最主要會影響到客戶，對鴻海的影響在於客戶可能會決定要改變生產地點，以鴻海集團的全球布局來看，具有領先優勢，影響應該會比競爭對手來得小。

和碩共同執行長鄧國彥先前表示，和碩已把海外的產能都做好準備，人員也都配置好，根據各種政策來做調整，現階段先「以靜制動」。他補充，等川普政策細節出爐，和碩會再依據客人需求調整。

仁寶持續分散生產基地，去年在大陸生產比重約七成，今年將降至五成左右。