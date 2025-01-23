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馬祖居民怨網速慢 超商無法結帳

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江報導

中華電信每年花六千萬元維修海底電纜，五年來卻已斷廿七次，近日台馬二、三號電纜又因老化斷裂，馬祖不僅手機降為4Ｇ、網路電話不通，上網也有問題，民眾抱怨連連。中華電信緊急啟用備援微波設備降低影響；連江縣長王忠銘籲請中央加強跨海通訊基礎設施的韌性。

連接馬祖與台灣本島的台馬二、三號電纜，分別在十五日下午與昨天凌晨因老化斷裂，網路通訊大受影響，網路速率顯著減慢，基本通訊勉強維持。

馬祖居民陳聲魁表示，雖然手機顯示5Ｇ訊號，但網路使用不理想，LINE語音通話時好時壞，常延遲和中斷；劉姓居民也說網速比平常慢了不少。南竿一家超商店長反映，店內結帳系統常連不上，營運有困擾。

「每次碰到這種事，我們也很無奈。」連江縣長王忠銘說，電纜斷裂點在桃園外海而非馬祖端，視訊會議等高需求應用穩定性不足，他呼籲中央加強跨海通訊基礎設施的韌性，避免類似情況一再發生。

王忠銘提到，前年二月海纜斷裂後，全島近一周無法通訊，中華電信建置台馬微波系統，總頻寬十Gbps，可滿足馬祖八點五Gbps的尖峰需求；微波設備確保此次基本通訊的穩定，但仍無法完全取代海纜的高速與穩定傳輸能力。

連江縣籍立委陳雪生說，海纜修復工作進度緩慢，目前僅一艘維修船可用，須完成例行維修後才能趕往修復，他將督促相關部會加快作業，捍衛居民通訊權。

王忠銘 網路 馬祖

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