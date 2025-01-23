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三星晶圓廠投資金額2025年砍半 只會聚焦升級現有生產基建

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電子。 路透
三星電子。 路透

南韓媒體報導，三星電子今年將大砍晶圓廠投資金額逾半，聚焦升級現有的生產基建。三星晶圓廠設備投資轉趨保守，與台積電（2330）的差距將進一步拉大。

BusinessKorea報導，三星電子今年預計將晶圓廠投資額由去年的10兆韓元左右，砍半至約5兆韓元（34.9億美元），轉而聚焦於華城S3廠和平澤二廠的現有設備。

華城S3廠的3奈米生產線將改裝為2奈米生產線，並在原生產線上加入新設備，不計入新的大型投資。同時，平澤二廠的1.4奈米測試生產線，預計今年內進行安裝，每月產能將達2,000-3,000片晶圓。三星也將小額投資德州泰勒市工廠，增補其設備和基建。

報導指出，三星電子縮減晶圓廠投資的主因是訂單疲軟。三星晶圓廠近期面臨低良率和先進製程延遲等問題，不利於吸引「科技大廠」訂單。

三星電子在2021-2023年間積極投資，斥資約20兆韓元（139.6億美元）於晶圓廠，擴大產能並提升技術。但去年10月公布第3季財報時便預測，「2024年設備投資的規模預期縮減」，且「2025年將極大化現有生產基建的運作」。

對三星而言，更迫切的問題在於其和晶圓代工龍頭台積電的差距日益加大。台積電光是去年就投資台幣9,560億元（292.1億美元）在晶圓廠設備，是三星同期的四倍。

三星電子 晶圓廠

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