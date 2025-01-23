三星新款旗艦機問世 AI應用更加人性化

三星新款旗艦機Galaxy S25系列今（23）日問世，新機不僅硬體全面升級，軟體功能也大幅提升，尤其是AI相關應用更比前代機種更人性化。

Galaxy S25系列是2025年非蘋陣營首發旗艦機，市場視為觀察上半年AI手機市況重要風向球，三星期盼新機銷售能開出紅盤，藉此鞏固自身霸主地位。

在新機軟體特色方面，三款機種均全面支援AI應用，能跨App執行多重複雜任務，並支援Google、三星等多種應用程式；例如在規劃旅遊時，能在查詢機票的同時將航班資訊傳給朋友，或者進行料理時，讓AI根據教學影片替換特定食材。