三星旗艦新機S25採用台積獨家操刀 高通驍龍8 Elite

三星今（23）日凌晨於美國聖荷西發表年度旗艦新機Galaxy S25系列，包括S25、S25+、S25 Ultra等三款，不僅軟硬體規格全面升級，處理器更是首度全數採用由台積電（2330）獨家操刀的高通最新驍龍8 Elite晶片，使得台積電成為三星新機一大贏家。

業界分析，三星過往旗艦手機大多會一部分搭配自家處理器，一部分採用高通年度旗艦晶片，今年Galaxy S25系列處理器全數由高通供應，意味三星自研手機晶片可能受限自家晶圓代工良率偏低，只能仰賴由台積電生產的高通處理器。

換言之，台積電晶圓代工技術領先、良率又好，三星不得不採用台積電生產的處理器。

三星Galaxy S25系列新機概要

供應鏈消息指出，高通最新旗艦5G手機晶片驍龍8 Elite，採用台積電N3E製程打造，並標榜是首顆納入其新一代Oryon CPU的驍龍系列手機晶片。

高通提到，驍龍8 Elite可驅動裝置上生成式AI的新時代，專為無縫處理運行複雜的多模態AI所打造，同時優先保障隱私。該款晶片配置第二代客製化Oryon CPU，還有Adreno GPU與增強的Hexagon NPU，因此帶來明顯效能提升。

除了支持AI應用，驍龍8 Elite也可驅動更多其他包含相機功能在內的體驗、更高水準的遊戲體驗，以及超快速的網頁瀏覽速度等。

三星指出，Galaxy S25系列採用驍龍8 Elite後，與前一代機種相較，CPU提升37%、GPU提升30%、NPU提升40%，提供更快的處理速度、更卓越的能源效率與運算能力，助力AI高效表現。Galaxy S25系列共有6.2吋的S25、6.7吋的S25+，以及6.9吋的S25 Ultra三款機型，三星將於稍晚發布建議售價。

台廠供應鏈方面，法人表示，Galaxy S25系列搭載的高通處理器由台積電獨家操刀生產，晶技負責供應石英震盪器與頻率元件，GIS則是供應屏下指紋辨識模組。

業界人士指出，三星Galaxy S系列過往每年全球銷量都高達數千萬支，今年新機軟硬體均大幅升級，加上是2025年首發非蘋旗艦機，具有手機市場風向球的意義，若能順利開出銷售紅盤，今年手機市場有望持續邁向復甦之路。