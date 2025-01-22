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遠傳擴大娛樂版圖 包辦春節影劇及音樂娛樂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信宣布，於新春佳節期間推出影劇與音樂雙重優惠，擴大娛樂服務版圖。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信宣布，於新春佳節期間推出影劇與音樂雙重優惠，擴大娛樂服務版圖。圖／聯合報系資料照片

遠傳（4904）電信宣布，於新春佳節期間推出影劇與音樂雙重優惠，擴大娛樂服務版圖，一站購足影視與音樂，遠傳friDay影音推出限量金蛇福袋現賺2千元，再推Spotify Premium首次訂閱享3個月免費。

遠傳表示，本土OTT付費訂閱第一名的遠傳friDay影音，2025一開年就因為獨家韓劇《加州汽車旅館》、獨家韓綜《芬蘭租屋生活》，付費會員數成長近20%。

遠傳指出，即日起在遠傳friDay影音官網購買「金蛇限定福袋」，即可享受全館影劇暢看90天，額外加碼贈45天及6張單片券、再送價值1,940元的「friDay影音京城之霜專屬好禮」，現賺2,238元！春節期間加碼推出「天天抽萬元大獎」活動，買福袋訂閱就有機會贏得包括LG閨蜜機、iPad 10等豐富獎品。

遠傳friDay影音表示，春節推薦強檔電影《荒野機器人》是知名動畫製作公司夢工廠的年度鉅獻，入圍第82屆金球獎最佳動畫長片、最佳原創歌曲、最佳原創配樂、電影與票房成就獎提名。全台5千萬驚人票房，溫馨又催淚的年度佳作，非常適合全家共賞。爆笑鉅獻《變身機長》由《機智醫生生活》曹政奭挑戰女裝、領銜主演，由《D.P：逃兵追緝令》製作團隊攜手打造，與《酒鬼都市女人們》韓善伙共同演出。《神鬼戰士II》由名導雷利史考特執導的史詩鉅作續集，丹佐華盛頓加入並獲盛評的精湛演出，加上震撼的視覺效果，值得觀賞，1月28日之前為搶先版，可付費欣賞。

此外，遠傳friDay影音最強類型就是韓劇，強推將於2月15日獨家播出的《魔女》，為男團GOT7成員朴珍榮服完兵役後的首部電視劇，與《名校的階梯》盧正義等新生代演員合演。該劇改編自《異能》、《照明商店》作者姜草的同名網漫，講述因喜歡自己會導致他人不幸被稱為「魔女」、故選擇獨自生活的美貞，和試圖從厄運法則中救出她的東鎮之間彼此救贖的羅曼史。獨播的話題韓劇《加州汽車旅館》由《愛過之後來臨的》李世榮、《和我老公結婚吧》羅人友主演，講述身為混血兒、在鄉下汽車旅館出生長大的女主角，在逃離故鄉與親人12年後，因故重回舊地並與初戀重逢的浪漫愛情故事。跟播韓劇《流氓讀書會》即將於1月24日上架，由《無用的謊言》黃旼炫、《問星星吧》韓知懚等大勢韓星演出，改編自同名網路漫畫，男主角雖然想學習變好，但只具備打架戰鬥的才能，於是在世上最差的高中組成學習小組，並展開激烈入學考試。

遠傳觀察，遠傳friDay影音韓綜點擊數年成長近四成，是用戶最愛的類型之一。春節大力推荐由《黑白大廚》愛德華李加入的兩部美食韓綜，第一部《拜託了冰箱》由愛德華李與崔鉉碩、崔康祿，「中餐女神」朴恩影、「學餐名家」李美英、「日式廚師」鄭浩英、「隱藏料理高手」金風都、「頂尖中式料理主廚」李連福等頂級主廚們用冰箱食材展開「15分鐘限時料理對決」！2月15日即將推出的另一部《愛德華李的鄉村廚師》，由愛德華李與卞約漢、申詩雅、高我星等一起周遊韓國，接觸各式韓國食材與傳統飲食文化，並且重新詮釋韓國料理多姿多彩的樣貌，請拭目以待。

遠傳指出，獨播日劇《男扮女裝家政婦 第7季》集結原班人馬，從導演、編劇到主角松岡昌宏與伊野尾慧等再度合作，最新一季加入久間田琳加成為第三位家政婦，繼續深入各個家庭提供家事服務，解決各個家中的問題、順便揭發弊端，非常適合春節假期觀看。《問題物件》講述暴躁孤僻、不信鬼神的男主角如何與善良的房地產公司員工女主，合作解開鬧自殺、鬧鬼或失蹤等各種的問題不動產遭遇的謎團，宛如懸疑版房仲女王！

遠傳friDay影音表示，自去年10月起推出《長假》、《求婚大作戰》等經典日劇後，大受用戶好評，回應用戶敲碗推出木村拓哉與松隆子的《戀愛世代》也高居收視排行。除上述經典日劇，已上架的《零秒出手》、《交響情人夢》、《HERO》、《神啊！請多給我一點時間》等精彩經典，無論是重溫或是新入坑的朋友，春節期間千萬別錯過！

此外，遠傳攜手全球知名音樂串流平台Spotify，即日起遠傳用戶透過遠傳官網或遠傳心生活APP首次訂閱Spotify Premium即享3個月免費優惠。

隨著春節即將到來，Spotify Premium 絕對是最佳的音樂夥伴，無論是出外旅行還是與親友聚會增添應景年節氛圍， Spotify精選 「恭賀新年、花開富貴或返家輕聽」等播放清單，適合每一個情境和精心時刻 。即日起申辦就可享有Spotify Premium 3個月無廣告且高音質的音樂饗宴。

OTT Spotify 春節 遠傳

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