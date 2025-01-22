NAND廠商今年重啟減產策略 緩解供需失衡、穩定價格

根據TrendForce最新研究報告指出，NAND Flash產業2025年持續面臨需求疲弱、供給過剩的雙重壓力。在此背景下，除了Micron率先宣布減產，Kioxia/ SanDisk、Samsung和SK hynix/ Solidigm也啟動相關計劃，長期可能加快供應商整併步伐。

TrendForce表示，NAND Flash廠商主要透過降低2025年稼動率、延後製程升級等方式達成減產目的，背後受三大因素驅動：

第一，需求萎縮：智慧手機和筆電等核心消費性電子產品出貨量持續不振，而企業IT投資放緩，也影響enterprise SSD需求成長。

第二，價格壓力：NAND Flash價格自2024年第3季起下滑，供應商對2025年上半年需求看法悲觀，恐因進一步削弱利潤率，迫使其啟動減產。

最後一項因素則是中國大陸供應商受惠於國產替代政策，持續積極擴張，增加全球市場競爭壓力。

TrendForce盤點NAND Flash主要供應商減產情況，除了已經宣布的Micron，Kioxia和其合作夥伴SanDisk也有相關規劃，由於這兩家業者皆專注於NAND Flash產品，缺乏DRAM業務平衡，實施減產對營收的衝擊將大於其他競爭者。

Samsung雖然在enterprise SSD及其他領域仍保持領導地位，然中國大陸市場競爭加劇，又面臨技術轉型的過渡期，導致其庫存壓力攀升，同樣計畫於今年減產。SK hynix（含Solidigm）儘管2024年在enterprise SSD領域表現亮眼，仍受整體需求低迷拖累，不得不調整生產策略。

TrendForce指出，短期內NAND Flash供應商減產或能穩定價格，緩解供應過剩壓力，反之，因價格上漲導致下游終端廠商成本上升，將進而影響消費意願。長期來看，減產可能加快產業整合速度，競爭力不足的廠商將面臨退出風險，廠商需擴大著力於技術創新和產品差異化，以提升競爭優勢、開拓利基市場。