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華碩攜手自由系統 看好今年台灣商用PC將有雙位數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔、自由系統執行長俞伯翰、華碩電腦全球副總裁林宗樑、自由系統業務副總陳委承。記者吳凱中／攝影
左至右為華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔、自由系統執行長俞伯翰、華碩電腦全球副總裁林宗樑、自由系統業務副總陳委承。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠華碩（2357）搶攻台灣商用PC市場，攜手資訊託管服務商（MSP）自由系統，鎖定大型企業商機，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔22日指出，隨著疫後換機潮加上Windows 10即將停止支援，看好今年台灣商用PC市場發展，預估華碩在相關領域將有雙位數成長。

廖逸翔指出，2024上半年台灣市場需求不好，儘管台灣整體商用PC市場去年出貨呈現衰退，但華碩憑著領先者優勢，去年全年華碩表現仍優於市場均值，尤其11、12月在AI趨勢來臨下，讓不少企業開始啟動換機。

展望2025年，廖逸翔表示，隨著微軟預定將於今年10月停止支援Windows 10，加上疫情後換機潮來臨及人工智慧的趨勢，預期今年台灣商用PC市場一定大好，主要需求將來自企業端，華碩預估其商用PC業務在台今年將有雙位數成長。

不過，廖逸翔分析，華碩商用PC已累計17年穩坐台灣市場龍頭，因此對華碩而言，想的是如何做得更好，而重點就是系統端，自由系統提供的服務對大型企業很重要，因此對華碩而言，今年商用一大重點就是推廣服務系統給客戶。

自由系統為全台第一間資訊託管服務商，在基礎建設、資訊安全、雲端服務、數位轉型等領域為企業提供訂閱制管理服務，已獲得榮總、高雄醫學大學等大型醫療院所青睞。

自由系統近期推出「訂閱制電腦服務」（DaaS）方案，以華碩商用電腦為核心，整合自由系統的訂閱制資訊託管服務，提供企業簡化IT管理的一站式解決方案。

自由系統2022年已與華碩結盟，華碩投資、取得自由系統10%股權，並有董事席次，該公司規劃將於2026年掛牌。此外，自由系統去年開始拓展東南亞市場，在新加坡與泰國跟華碩地區分公司合作，雙方共同拓展海外市場。

Windows 10 華碩

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