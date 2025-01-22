泓德能源攜手台灣大哥大 進軍表後儲能市場

泓德能源今日宣布與台灣大哥大宣布展開智慧儲能及能源管理戰略合作，攜手進入表後儲能市場。自2021年起，泓德集團透過旗下星星電力為台灣大哥大轉供約6700萬度綠電，強化台灣大與台灣固網於全台近1,300個據點的綠電應用，提升再生能源使用數量約8%。

此次雙方深化合作，攜手推出涵蓋節能、創能、儲能及充電的「表後儲能及能源管理創新解決方案」，協助企業降低成本、提升能源效率，達成五大核心優勢。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，「表後儲能及能源管理創新解決方案」鎖定對於穩定電力供應、降低能源成本及達成ESG目標有高度需求的連鎖體系（如超商、中大型量販店）、商辦、智慧大樓，以及工廠與製造業等，預估每年將能為企業節省近20%的電費，還能通過智慧儲能系統有效降低因突發停電或電力中斷造成的營業損失，優化企業日常營運，更有效備戰AI時代的高電力需求，賦能企業用戶強化永續實力。

泓德能源總經理周仕昌指出，台灣政府投入353億元推動深度節能計畫，透過能源轉型、電費管理、再生能源整合及碳中和，表後儲能市場需求快速增長，未來泓德能源將持續深化技術創新，攜手夥伴共同推動能源轉型，打造淨零碳排新典範。

泓德能源強調，透過泓德能源的技術支援，台灣大哥大企業用戶將可實現五大核心優勢。一是降低能源成本，透過削峰填谷與提升能源自用率，有效減少用電高峰期的電費支出與對電網的依賴。二是提高能源效率，能源管理系統即時監控與優化，顯著減少能源浪費。三是增強電力穩定性與備援能力，在突發停電時提供可靠備援電力，減少電壓波動對設備的影響，保護關鍵設備。四是支持永續發展與ESG目標，幫助企業降低碳排放，實現永續承諾。五是靈活應對政策與市場變化，調整用電策略以適應電價波動，並透過參與需求回應創造額外收益。