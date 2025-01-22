中華電信行動AI影像服務 助力嘉縣財稅局強化科技執法
中華電（2412）表示，攜手台灣在地廠商，以5G行動網路結合AI智慧科技，於2024年協助嘉義縣財政稅務局導入「行動式AI車牌自動辨識系統」，進一步提升稅務稽核效率，維護租稅公平。
中華電信表示，透過增設一組行動車牌自動辨識設備，搭載於公務車進行巡檢，協助識別未完成使用牌照稅繳納的車輛，彌補傳統固定式路口監控移動性不足與拍攝角度受限的問題，並藉由AI技術實現自動化偵查，強化執法效率。
「行動式AI車牌自動辨識系統」具備雙路攝影機，可同時覆蓋前方多車道與右側路邊車輛停放區域，並能適應多種傾斜角度，無論是直行車輛、轉彎車輛，還是路邊停放的車輛與密集機車停車格，均能精準辨識。系統以毫秒級別的AI辨識技術實現大量車牌同步辨識，白天辨識準確率高達95%，夜間也可維持90%的水準。透過快速高效的AI處理能力，稅務人員能更有效掌握稽核重點，進一步提升作業效率。
中華電信指出，「行動AI影像服務」不僅適用於提升財稅單位的稽核效率，亦可廣泛應用於警政人員日常巡邏、公共安全檢查、道路交通管理及特殊勤務等場景需求。該服務提供多樣化的終端設備，包括穿戴式、車載式與機動部署型，靈活應對多元應用場景，有效支援公共服務的智慧化發展。
中華電信表示，未來將持續運用5G及AI技術，攜手各地政府單位，提供創新的智慧解決方案，不斷推動智慧城市建設與提升公共服務品質，為社會帶來更多便利與效益。
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