圓剛發表2025全球布局 以三大核心優勢擴展AI邊緣運算市場
全球AI邊緣運算市場規模預估未來十年將突破1,430億美元，圓剛（2417）22日發表最新全球布局策略。作為輝達（NVIDIA）最高級菁英合作夥伴（Elite Partner），圓剛已經完成對 NVIDIA Jetson Orin Nano Super 的產品準備及技術支援工作，並將以創新技術與在地服務優勢，積極開拓智慧城市、智慧工廠和自主移動機器人等高潛力領域。
圓剛憑藉搭載NVIDIA Jetson模組的AI邊緣運算解決方案，已在智慧交通、智慧零售等領域建立堅實基礎。2025年，圓剛將聚焦「三大核心優勢」深耕市場，提供俱備安全性、可管理性和穩定性的解決方案，以應對不斷變化的市場需求。
領先導入AI韌性防護：因應歐盟最新CRA資安韌性法規，圓剛積極部署安全啟動保護機制。通過安全啟動保護設備，確保設備運行中的安全性和可靠度。
智慧化設備管理：創新開發的智慧管理平台支援大規模設備監控和遠端除錯，有效降低人工維護成本，協助企業優化營運效率。
產業實績展現價值：在智慧城市專案中，圓剛解決方案助力客戶顯著提升交通監控效能，AI邊緣運算設備在嚴峻環境測試中展現優異的運行穩定性，確保客戶服務不中斷，展現具體應用價值。
圓剛副總經理莊善雯表示，隨著AI運算需求擴增，邊緣運算的重要性與日俱增。「圓剛藉由專注於穩定性、可管理性和安全性，將持續精進技術與服務，為客戶打造更具價值的智慧解決方案」。
展望未來，圓剛將深化與NVIDIA的策略合作，預計在2025年推出新一代AI邊緣運算平台，持續為產業客戶創造更多可能。
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