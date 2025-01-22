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晶呈參展2025台北國際電玩展 自製大型顯示屏公開亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶呈將參展2025台北國際電玩展，展示自製大型顯示屏。圖／聯合報系資料照片
晶呈將參展2025台北國際電玩展，展示自製大型顯示屏。圖／聯合報系資料照片

2025台北國際電玩展於1月23日至2025年1月26日在台北南港展覽館一館4樓舉辦，晶呈科技（4768）透過子公司創視媒體科技以集團自製之大型顯示屏參加這場盛會。

創視媒體科技創立於2024年11月，為晶呈科技之子公司，目前主要業務為大型Micro LED顯示屏銷售，其銷售之大型Micro LED顯示屏係由母公司晶呈科技所製造，行銷策略採用晶呈集團產銷分工合作的運作模式。

繼晶呈科技2024年產出110吋Micro LED顯示屏，創視媒體科技這次展出其更大型壯觀的136吋顯示屏，除了尺寸放大，同時展現豐富的色彩、精緻的畫面、多層次的展現，更加滿足視覺感官上的享受。

創視媒體科技展出的136吋顯示屏，不僅在展位（攤位號碼：M331）透過新作遊戲為玩家帶來震撼感官享受，也運用於任天堂台灣代理商---傑仕登新作遊戲的媒體記者會，期盼透過清晰且新穎的呈現，帶給媒體強烈的視覺體驗。

LED 晶呈科技

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